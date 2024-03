BBB 24: Michel opina sobre jogo de Yasmin: "Acho que está insegura"

Durante participação no Mais Você, o eliminado da semana fez uma análise sobre o jogo de Yasmin no BBB 24

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Michel analisou o jogo de Yasmin durante sua participação no Mais Você dessa quarta-feira, 06. O ex-brother acredita que a modelo precisa se posicionar mais, mas que tem chance de ir até o final do programa da TV Globo.

"Eu gosto muito da Yasmin, acho que ela tinha que se posicionar mais, acho que ela está reclusa, acho que ela está insegura. Se ela conseguir se posicionar mais, acho que ela poderia chegar na final", opinou.

Os apresentadores, Talitha Morete e Fabricio Battaglini, perguntaram se o professor de geografia acha que a loira mudou ao longo do jogo. Michel disse que a última briga generalizada após o Sincerão acabou abalando a modelo.

"Acho que ela foi criando uma certa confiança, mas acho que ela se desequilibrou muito nessa última confusão que a gente teve. Isso fez mal para ela também. Acho que ela pode dar mais um passo atrás nessa questão, tem que entrar mais no jogo", analisou.

O mineiro ressaltou que gosta muito de Yasmin e que acredite que se ela mudar a rota de seu jogo, tem chance de crescer no reality. "Se ela mudar, dá tempo dela chegar na Final, ela é muito engraçado, não esperava. Me surpreendi", contou.