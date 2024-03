BBB 24: Michel fica chocado ao descobrir seu número de seguidores: “Só isso?”

Eliminado do BBB 24, Michel não esconde a decepção ao ver que é um dos brothers que menos conquistou seguidores na rede social

Na noite da última terça-feira, 05, Michel foi eliminado do 'Big Brother Brasil 24'. Fora do reality show da Globo, o professor de geografia ficou chocado ao descobrir sua repercussão durante sua participação no 'Bate-Papo BBB'. Ele não escondeu a decepção ao perceber que foi um dos brothers que menos conquistou seguidores nas redes sociais.

Enquanto conversava com Thais Fersoza e Ed Gama, Michel teve acesso aos números de seguidores em seu perfil oficial no Instagram logo depois de sair do confinamento. Antes do reality, ele tinha apenas mil seguidores e apesar de ter conquistado 155 mil seguidores, o servidor público e estudante de medicina veterinária ficou muito frustrado.

Thais foi quem anunciou a novidade com empolgação: “155 mil", disse a apresentadora da atração, que recebeu um banho de água fria do participante. Michel não conseguiu disfarçar e reclamou na cara dura: "Só isso? Só? Mas tá bom”, o professor logo se conformou com os números que conquistou durante o programa.

🚨VEJA: Michel fica triste ao saber que tem apenas 155 mil seguidores no Instagram: “Só isso?” #BBB24pic.twitter.com/NtPmWFNgF7 — CHOQUEI (@choquei) March 6, 2024

Vale lembrar que Michel está no pódio como o segundo participante da edição menos seguido nas redes sociais. Ele fica atrás apenas de Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, que tem 146 mil. No entanto, a ex-esposa do outro professor ficou famosa depois e já ultrapassou dois milhões de seguidores, especialmente depois que ele flertou com Giovanna Pitel.

Voltando a falar sobre Michel, ele também ficou decepcionado e caiu no choro ao descobrir que está em outro pódio interessante. Décimo primeiro participante a ser eliminado do jogo na temporada e o terceiro com mais votos para deixar o reality, se desesperou ao descobrir que bateu o recorde da edição, movimentando 224.381.203 votos para deixar a casa.

Após os apresentadores da atração revelarem os números grandiosos, o professor não escondeu o choque e desabou em lágrimas ao vivo. Preocupado com sua repercussão fora do confinamento, o brother desabafou: "Não esperava. Jamais imaginaria", disse Michel, que aos poucos entendeu o motivo de sua eliminação durante a entrevista.

O que Tadeu Schmidt disse sobre Michel?

Depois de tirar Alane do paredão antes do discurso, Tadeu Schmidt usou suas palavras para falar das características marcantes de Davi e Michel dentro e fora do confinamento. E ainda deu um recado para que os participantes lembrem qual é o objetivo deles no jogo e reajuste a rota antes do final do reality show, que já está se aproximando.

Durante seu discurso, Tadeu lembrou que o professor de geografia venceu muitas provas durante o programa, com estratégia e garra. Ele também falou sobre a luta do mineiro fora da casa, já que Michel já trabalhou como caixa de evento, motorista, operário, cuidador, animador de festa e atualmente estuda medicina veterinária; confira o discurso na íntegra.