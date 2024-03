BBB 24: MC Bin Laden diz com quem quer enfrentar o paredão: "Não tenho medo"

Em conversa com alguns brothers do BBB 24, MC Bin Laden apontou os dois participantes que gostaria de enfrentar no paredão

Nesta quinta-feira, 14, na varanda do Big Brother Brasil 24, MC Bin Laden conversou com alguns participantes do reality show sobre a formação do próximo paredão e revelou que gostaria de enfrentar Beatriz e Davi.

"Davi colocaria eu direto porque eu sou Camarote. Eu sou o último Camarote daqui", disse o funkeiro. Leidy Elin discordou do cantor, já que acredita que depois da briga que eles tiveram, caso ele seja o novo líder, ela seria a escolha do baiano.

Bin ressaltou que como todos os Camarotes foram eliminados, ele será o alvo. "E eles vão utilizar isso daí ainda, mesmo se eu ficar aqui", avaliou. Pitel lembrou que Beatriz indicou doi Camarotes que foram eliminados, Rodriguinho e Yasmin Brunet.

Mesmo sabendo que pode ser alvo dos rivais, o funkeiro deixou claro que não tem medo de ser indicado para a berlinda. "Eu não tenho medo de ir ao Paredão, não", garantiu ele. "Eu também não", comentou Leidy.

O cantor, então, expôs com quem gostaria de ir para o paredão. "Se eles estão me mirando e quer falar com quem você quer ir, pode pôr Bia ou Davi. Quero ir com os dois, se possível até os dois juntos no Paredão. Eu vim aqui para isso", completou.

Bin Laden conversou com Lucas Henrique na sala do BBB 24 sobre a Prova do Líder, que acontecerá nesta noite. O funkeiro confessou seu desejo de conquistar a disputa para "dar uma bagunçada" no jogo.

Ele ainda se mostrou preocupado com a possibilidade de Davi ser o novo líder, pois acredita que o baiano possa indicá-lo para a berlinda, já que ele "não joga por emoção". "Também, se eu não pegar Líder e Anjo, f****. Quero saber até onde eu vou nesse jogo", refletiu ele. "Davi manda eu. É leitura de jogo. Se tá todos os Camarotes saindo, você vai querer pôr quem? Ele não joga por emoção, ele joga por jogo", ressaltou o cantor.