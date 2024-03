BBB 24: MC Bin Laden analisa brother e afirma: "Não joga por emoção"

MC Bin Laden se mostrou preocupado com a possibilidade de um brother ganhar a licença, pois acredita que seja alvo dele para o paredão

Nesta quinta-feira, 14, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique na sala do BBB 24 sobre a Prova do Líder, que acontecerá nesta noite. O funkeiro confessou seu desejo de conquistar a disputa para "dar uma bagunçada" no jogo.

"Vai ser maneiro. Tem que ser diferente mesmo, alguém diferente", disse o capoeirista ao ouvir o aliado. O cantor, contudo, se mostrou preocupado com a possibilidade de Davi ser o novo líder, pois acredita que o baiano possa indicá-lo para a berlinda, já que ele "não joga por emoção".

"Também, se eu não pegar Líder e Anjo, f****. Quero saber até onde eu vou nesse jogo", refletiu ele. "Acho que você não vai pro Paredão, não, essa semana. Depende de quem pegar. Davi manda a Leidy [Elin] direto, se pegar a liderança. Cunhã [Isabelle] me manda", especulou Lucas.

Bin discordou do amigo, e afirmou que o motorista de aplicativo pode mandá-lo para a berlinda, já que todos os Camarotes que foram para o paredão foram eliminados. "Davi manda eu. É leitura de jogo. Se tá todos os Camarotes saindo, você vai querer pôr quem? Ele não joga por emoção, ele joga por jogo", ressaltou o cantor.

Bin abre o jogo sobre término com Giovanna

Durante a festa da líder Beatriz, realizada na madrugada desta quinta-feira, 14, os brothers se divertiram com um quadro de entrevistas fictícias dentro do BBB 24, da Globo. Na brincadeira, MC Bin Laden, entrevistado por Leidy Elin, abriu o coração e falou sobre o fim do romance com Giovanna Lima no confinamento.

"Você deu um chute na bunda da Giovanna pezinho?", questionou a sister. Surpreso com a pergunta, Bin Laden esclareceu o verdadeiro motivo para o romance ter chegado ao fim. "Não dei um chute, não foi bem assim... O que aconteceu foi que o convívio estava complicado porque o melhor amigo dela [Michel] era meu rival no jogo. Outras situações estavam acontecendo, eu não estava conseguindo ser eu. Então preferi me afastar, até para não cobrar nada dela", explicou o brother.