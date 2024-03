BBB 24: Bin Laden revela real motivo para terminar romance com Giovanna

MC Bin Laden abriu o coração e explicou o motivo de ter decidido colocar um ponto final em seu envolvimento com Giovanna no BBB 24

Durante a festa da líder Beatriz, realizada na madrugada desta quinta-feira, 14, os brothers se divertiram com um quadro de entrevistas fictícias dentro do BBB 24, da Globo. Na brincadeira, MC Bin Laden, entrevistado por Leidy Elin, abriu o coração e falou sobre o fim do romance com Giovanna Lima no confinamento.

Depois de muitos flertes, os dois trocaram beijos em uma das festas e seguiram com o affair. No entanto, a relação acabou logo após o funkeiro se desentender com Michel, um dos grandes amigos de Giovanna na casa.

Leidy Elin, então, foi direto ao ponto ao mencionar o rompimento entre o ex-casal no reality show. "Você deu um chute na bunda da Giovanna pézinho?", questionou a sister. Surpreso com a pergunta, Bin Laden esclareceu o verdadeiro motivo para o romance ter chegado ao fim.

"Não dei um chute, não foi bem assim... O que aconteceu foi que o convívio estava complicado porque o melhor amigo dela [Michel] era meu rival no jogo. Outras situações estavam acontecendo, eu não estava conseguindo ser eu. Então preferi me afastar, até para não cobrar nada dela", explicou o brother.

Recentemente, Giovanna também falou sobre o afastamento que teve com o cantor. Em conversa com Raquele, a nutricionista afirmou que "cansou de forçar a barra".

"Ainda me falou, muito tempo atrás: 'A gente pode continuar a amizade, não tem nada a ver, a gente pode continuar conversando'. No começo, é esquisito, mas hoje não tem porque não conversar. Mas, do mesmo jeito, evita. Onde eu estou, [ele] não está. Onde eu chego, sai", relatou.

🗣 Leidy para MC Bin Laden: “Você deu um chute na bunda da Giovanna Pézinho?” #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/PpsC9tWKFU — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024

MC Bin Laden sofre crise de ansiedade durante festa

Durante a festa do líder do Big Brother Brasil 24 na madrugada desta quinta-feira, 14, MC Bin Laden abriu o coração sobre seus problemas emocionais e revelou que a coisa mais desafiadora que já fez foi enfrentar a depressão. No entanto, a noite acabou tomando um rumo inesperado quando o funkeiro precisou abandonar a celebração após sofrer uma crise de ansiedade.

No início da festa de Beatriz, cujo tema era 'show de talentos', ela entrevistava os colegas de confinamento para descobrir suas aptidões secretas. Durante esse momento, ela perguntou ao funkeiro sobre suas lutas. Sincero, Bin desabafou sobre suas batalhas emocionais: "Vencer uma depressão é muito difícil", o brother iniciou seu desabafo.

"Acho que vencer a depressão é a parada mais difícil que você pode pegar na vida, porque não sabe como vencer até aceitar que você tem. Acho que de 30 anos que vivi, fome e tudo que passei, acho que a depressão é a mais difícil de vencer. Foi a coisa mais difícil da minha vida", disse o funkeiro, que pouco tempo depois começou a passar mal e decidiu abandonar a festa. Confira!