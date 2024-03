BBB 24: Beatriz dá o que falar na web ao dormir durante conversa com brother

PAPO CHATO? Beatriz caiu no sono durante conversa com um participante do BBB 24, e o momento inusitado viralizou nas redes sociais

Beatriz protagonizou um momento inusitado no BBB 24 nesta quinta-feira, 14. Na sala da casa mais vigiada do Brasil, a sister, que ganhou a Festa do Líder pela segunda vez no programa, dormiu durante uma conversa com Davi.

Antes de cair no sono, os brothers conversavam sobre os quadros atuais do reality show. "E aí, quem é o humorista, agora? É aquele baiano, né? Que faz Encantados. Hein?", perguntou o motorista de aplicativo, fazendo referência a Luis Miranda.

Ao perceber que a vendedora dormiu, Davi tentou acordá-la, chamando seu nome por duas vezes. A sister foi abrindo os olhos lentamente, e ele insistiu na conversa. "O humorista é esse que entra aqui quarta-feira, né?", questionou ele, citando dessa vez o quadro "Vamos Invadir Sua Casa", de Marcos Veras.

Beatriz, então, relembrou o "CAT BBB', que era comandado por DaniCalabresa. "Isso, o Marcos. A Dani Calabresa era tipo... Fazia o papel dele. Só que ela não vinha, acho que ela não vinha aqui, na casa. Ela tinha um escritório que ela comentava sobre as pessoas", explicou.

O momento viralizou nas redes sociais, e os fãs do reality comentaram o momento inusitado. "Ela estava cansada", defendeu uma internauta. "Papo super legal", brincou outro. "Cansada, muita emoção ontem pra ela na festa", falou uma usuária. "O cara é tao chato que até a aliada não aguenta", criticou outro. "Eu sei, Bia. É difícil suportar esse papo", comentou mais uma.

Beatriz dorme no meio de papo com Davi sobre os humoristas do #BBB24 🔥 #RedeBBB👀 pic.twitter.com/3jyBe9kc9b — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024

Davi cogita início da 'Semana Turbo'

Na manhã desta quinta-feira, 14, os brothers do BBB 24 encontraram a área externa da casa fechada e receberam um aviso para colocarem os tênis. Após o recado, Davi sugeriu que se tratava da Prova do Líder e especulou sobre a 'Semana Turbo'.

Em conversa com Beatriz, o motorista de aplicativo afirmou: "Eu estou achando que é Prova do Líder, cara. Sabe por quê? Porque esse colar...Teve o colar e do nada... assim", observou o baiano sobre o Poder Falso deixado pelo Invasor no BBB 24 e encontrado por Pitel. "Estou achando que a Semana Turbo vai começar é hoje. Hoje, no ao vivo, quando ele entrar de noite, vai ser para formar Paredão". Saiba mais!