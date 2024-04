BBB 24: Matteus tem gesto inesperado e surpreende Davi com presente: ‘É teu’

Com a final do BBB 24 cada vez mais próxima, Matteus prepara uma surpresa e impressiona ao presentear Davi com um item pessoal

Na noite da última segunda-feira, 8, Matteus teve um gesto surpreendente e decidiu presentear Davi com um item pessoal na reta final do Big Brother Brasil 24. Antes deles entrarem ao vivo na dinâmica do ‘Sincerão’, o gaúcho entregou uma jaqueta para o baiano, que estava usando a peça emprestada e acabou ganhando como um presente do colega.

Enquanto conversavam na cozinha, Matteus teve um gesto inesperado ao presentear o motorista de aplicativo. Após emprestar o casaco, o gaúcho observou o baiano e percebeu que a peça parecia se ajustar melhor nele. "O que foi?", Davi questionou ao notar o olhar curioso do colega de confinamento. Sem pensar duas vezes, Matteus afirmou: "Esse casaco é teu!"

Davi ficou confuso e questionou o aliado, que logo explicou: "Presente! Queria te dar um presente”, disse o estudante de engenharia. O motorista de aplicativo agradeceu ao gesto do amigo e eles se abraçaram: "Ficou top em ti! Ficou melhor em ti do que em mim!”, Matteus explicou a decisão de se desfazer da peça de roupa: “É sério, aproveita!”, reforçou.

Por fim, o motorista de aplicativo se divertiu com o presente inusitado: "Esse Alegrete é uma resenha", ele brincou com o apelido do colega. Na sequência, os brothers seguiram para área externa do confinamento, onde participaram do polêmico ‘Sincerão’. Para quem não acompanhou, Davi e Beatriz protagonizaram um barraco durante a dinâmica.

Na atividade, todos os participantes tinham que indicar qualidades e defeitos uns dos outros seguindo uma ordem estabelecida por sorteio. Por isso, era necessário escolher um adjetivo para colocar em uma faixa na cabeça da pessoa mencionada e justificar sua decisão. Na sua vez de participar, Davi classificou Beatriz como egoísta.

O motorista mencionou que, quando a vendedora estava no Paredão, ela consumia todos os seus alimentos para evitar que outros participantes os aproveitassem caso ela fosse eliminada. Além disso, o baiano apontou que a colega não respeitava o sentimento dos outros quando estão emparedados. Beatriz ficou muito chateada e rebateu os comentários.

🚨TRETA! Beatriz e Davi discutem.pic.twitter.com/o23qx5ITG9 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 9, 2024

Beatriz se desespera e cai no choro após brigar com Davi:

Na madrugada desta terça-feira, 9, os participantes do Big Brother Brasil 24 mantiveram o clima agitado após as polêmicas do 'Sincerão'. Beatriz não conseguiu conter as lágrimas e desabou durante uma conversa com Alane, após uma discussão com seu aliado de longa data, Davi. A paulista chegou até a questionar seu posicionamento.

Reunidas na área externa da casa depois da confusão, Beatriz se desesperou e começou a chorar ao lembrar da discussão. No entanto, a atriz ganhou o apoio da bailarina, que tomou partido na confusão e prometeu defender a amiga. Mas a vendedora continuou a desabafar sobre sua relação com o motorista de aplicativo.