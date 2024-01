BBB 24: Matteus é o primeiro anjo. Saiba como foi a prova

A primeira prova do anjo no BBB 24! Matteus venceu a competição de perguntas e respostas, e colocou dois brothers no Castigo do Monstro

O brother Matteus é o primeiro anjo do BBB 24, da Globo. Ele venceu a prova que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 12, e mandou Lucas Luigi e Isabelle para o Castigo do Monstro.

Na prova da rodada, os participantes tiveram que se posicionar em postos numerados no jardim com a ordem de jogo e escolher outro participante para um duelo. A cada rodada, a dupla respondia uma pergunta com alternativas e o vencedor ia para a próxima etapa. Depois de algumas rodadas, Matteus duelou contra Deniziane e ele se deu bem.

Para o Almoço do Anjo, Matteus escolheu Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi. Logo depois, ele colocou Lucas Luigi e Isabelle no Castigo do Monstro, no qual eles vão ter que se revezar em torno de um caldeirão no jardim. Lucas Luigi usará a fantasia de Bruxo e Isabelle ficará vestida de Corvo.

Quem é Matteus?

O estudante de Engenharia Agrícola, Matheus, contou que tem um bom coração e é sensível; Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o gaúcho de 27 anos, é do campo e tem muito orgulho de suas raízes. Matteus, que é super apegado a família, contou que foi criado pela mãe com ajuda da avó, depois que foi abandonado pelo pai durante sua gestação. Por isso, ele tem o padrasto como principal figura paterna.

Atualmente, Matteus trabalha em uma fazenda, auxiliando o padrasto no cuidado dos bois para corte agropecuário. Entretanto, sua jornada foi marcada por desafios. Como morador da zona rural, precisava enfrentar dificuldades para ir à escola. Além disso, sofria bullying devido aos seus costumes tradicionais, sempre usando bombacha e bota.

Mesmo assim, ele sempre teve orgulho de suas origens: “Sou simples. Cato bosta e domo cavalos”, disse Matteus, que está enfrentando a sua timidez para entrar no reality. Inclusive, ele já até participou de concursos de beleza para tentar se soltar, mas ele revelou que nunca conseguiu alcançar os grandes prêmios da competição.

Seu grande objetivo é outro: ele quer o prêmio do confinamento para melhorar a vida da família: “Eu me inscrevi porque quero conquistar o que é preciso para dar uma vida melhor aos meus familiares, porque eles merecem muito, muito mesmo”, disse Matteus, que se considera um cara sensível e de bom coração.