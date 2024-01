BBB24: Matteus se destaca e ganha título de 'agroboy' do Grupo Pipoca

Estudante de engenharia, apaixonado pelo campo e ‘domador’ de cavalos, Matteus ganha título de 'agroboy' no Grupo Pipoca do BBB24

O estudante de Engenharia Agrícola, Matheus, que acaba de ser confirmado no Big Brother Brasil, já ganhou destaque como o 'agroboy' da edição. O jovem conquistou o título depois de se declarar como um homem apaixonado pela vida no campo e pelos animais. Além disso, ele contou que tem um bom coração e é sensível; conheça o novo brother.

Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o gaúcho de 27 anos, é do campo e tem muito orgulho de suas raízes. Matteus, que é super apegado a família, contou que foi criado pela mãe com ajuda da avó, depois que foi abandonado pelo pai durante sua gestação. Por isso, ele tem o padrasto como principal figura paterna.

Atualmente, Matteus trabalha em uma fazenda, auxiliando o padrasto no cuidado dos bois para corte agropecuário. Entretanto, sua jornada foi marcada por desafios. Como morador da zona rural, precisava enfrentar dificuldades para ir à escola. Além disso, sofria bullying devido aos seus costumes tradicionais, sempre usando bombacha e bota.

Mesmo assim, ele sempre teve orgulho de suas origens: “Sou simples. Cato bosta e domo cavalos”, disse Matteus, que está enfrentando a sua timidez para entrar no reality. Inclusive, ele já até participou de concursos de beleza para tentar se soltar, mas ele revelou que nunca conseguiu alcançar os grandes prêmios da competição.

Seu grande objetivo é outro: ele quer o prêmio do confinamento para melhorar a vida da família: “Eu me inscrevi porque quero conquistar o que é preciso para dar uma vida melhor aos meus familiares, porque eles merecem muito, muito mesmo”, disse Matteus, que se considera um cara sensível e de bom coração.

Nas redes sociais, ele já foi eleito como o ‘agroboy’ da edição por conta de sua paixão pelo campo: “Matteus é um agroboy, é meu ponto fraco”, disse um internauta. “O agroboy é tudo de bom”, elogiou mais um. “A cota agroboy já foi preenchida”, brincou outro. “Já tem minha torcida, gostei dele”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Vanessa Lopes também está confirmada no BBB24:

A influenciadora digital Vanessa Lopes tem 22 anos de idade e está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Ela tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre esteve envolvida com o universo das artes. Ela grava vídeos de danças desde os 13 anos de idade e também faz conteúdos sobre maquiagem e rotina fitness.

Apesar de ter vivido um affair com Gabriel Medina, Vanessa está solteira e diz que é criteriosa em seus relacionamentos. Tanto que ela não se sabe se conseguiria se apaixonar dentro de um reality show. Ela diz que é comunicativa, sociável, adora ler sobre psicologia e a mente humana; clique aqui e conheça os outros integrantes confirmados no reality show.