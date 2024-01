BBB 24: Matteus cai no choro com recado da família no Almoço do Anjo

Matteus Amaral não segurou a emoção ao assistir o vídeo com o recado de sua família durante o Almoço do Anjo do 'BBB 24'

Matteus Amaral cai no choro ao receber um recado de seus familiares durante o primeiro Almoço do Anjo do BBB 24. Ao lado de Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi, o brother não conteve a emoção e foi consolado.

"Oi meu filho, tudo bem? Estou passando aqui para te dar os parabéns pela Prova do Anjo. A coisa mais maravilhosa que tem, é a gente saber que um filho está feliz. Estou muito feliz por ti, meu amor", disse a mãe do brother. "O pai está muito feliz. Estamos torcendo por ti. Um grande abraço", falou o pai do rapaz.

Depois, Matteus se emocionou ainda mais ao receber uma mensagem de sua avó, que disse que está acompanhando o neto no reality. "Pra mim, você é meu anjo", afirmou ela. "Eu amo vocês", gritou o brother, ficando de joelhos no chão, aos prantos.

Confira:

Matteus explica sua decisão sobre Castigo do Monstro

Após vencer a primeira Prova do Anjo do BBB24, Matteus reuniu os brothers na sala da casa mais vigiada do Brasil e explica sua decisão sobre o Castigo do Monstro. O brother escolheu Lucas Luigi e Isabelle para o castigo, apesar de ter selecionado Luigi para o Almoço do Anjo.

"Eu sei que isso é um jogo, está tudo disputando, é uma competição, só que ali é uma pressão, quando vocês tiverem ali na frente, vocês vão ver. Não é nada contra, eu não tenho nada contra ninguém, aqui é uma competição, quando eu sair quero ter contato com todos vocês. Não quero que fique nada subentendido", justificou o brother

Mais tarde, em papo com Marcus Vinicius, o novo anjo ainda explicou que se colocasse alguns dos brothers que estão no Vip no Castigo do Monstro, a comida da Xepa ficaria mais escassa.