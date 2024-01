BBB 24: Matteus explica sua decisão sobre Castigo do Monstro

Após vencer o primeiro Anjo do BBB 24, Matteus justifica porque escolheu Lucas Luigi e Isabelle para o Castigo do Monstro

Após vencer a primeira Prova do Anjo do BBB24, Matteus reúne os brothers na sala da casa mais vigiada do Brasil e explica sua decisão sobre o Castigo do Monstro. O brother escolheu Lucas Luigi e Isabelle para o castigo, apesar de ter selecionado Luigi para o Almoço do Anjo.

"Eu sei que isso é um jogo, está tudo disputando, é uma competição, só que ali é uma pressão, quando vocês tiverem ali na frente, vocês vão ver. Não é nada contra, eu não tenho nada contra ninguém, aqui é uma competição, quando eu sair quero ter contato com todos vocês. Não quero que fique nada subentendido", justificou o brother

Mais tarde, em papo com Marcus Vinicius, o novo anjo ainda explicou que se colocasse alguns dos brothers que estão no Vip no Castigo do Monstro, a comida da Xepa ficaria mais escassa.

Na prova da rodada, os participantes tiveram que se posicionar em postos numerados no jardim com a ordem de jogo e escolher outro participante para um duelo. A cada rodada, a dupla respondia uma pergunta com alternativas e o vencedor ia para a próxima etapa. Depois de algumas rodadas, Matteus duelou contra Deniziane e ele se deu bem.

Para o Almoço do Anjo, Matteus escolheu Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi. Logo depois, ele colocou Lucas Luigi e Isabelle no Castigo do Monstro, no qual eles vão ter que se revezar em torno de um caldeirão no jardim. Lucas Luigi usará a fantasia de Bruxo e Isabelle ficará vestida de Corvo.

Quem é Matteus?

O estudante de Engenharia Agrícola, Matheus, contou que tem um bom coração e é sensível; Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o gaúcho de 27 anos, é do campo e tem muito orgulho de suas raízes. Matteus, que é super apegado à família, contou que foi criado pela mãe com ajuda da avó, depois que foi abandonado pelo pai durante sua gestação. Por isso, ele tem o padrasto como principal figura paterna.

Atualmente, Matteus trabalha em uma fazenda, auxiliando o padrasto no cuidado dos bois para corte agropecuário. Entretanto, sua jornada foi marcada por desafios. Como morador da zona rural, precisava enfrentar dificuldades para ir à escola. Seu grande objetivo dentro do reality: ele quer o prêmio do confinamento para melhorar a vida da família: “Eu me inscrevi porque quero conquistar o que é preciso para dar uma vida melhor aos meus familiares, porque eles merecem muito, muito mesmo”, disse Matteus, que se considera um cara sensível e de bom coração.