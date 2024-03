BBB 24: Matteus aconselha Isabelle sobre jogo: "Agora está cinco a cinco"

Após discussão sobre alvos, Matteus tentou aconselhar Isabelle sobre a divisão de grupos no BBB 24

Matteus aconselhou Isabelle sobre o jogo após os brothers do Quarto Fadas tentarem chegar a um consenso para a próxima formação do paredão no Big Brother Brasil 24.

Alegrete afirmou que qualquer participante do Quarto Gnomos é opção de voto para ele. "A oportunidade que tiverem vão, votar na gente", pontuou.

"Eu sei que o Davi fala um pouquinho mais firme, mas no sentido assim, você tem que se dar por conta que, se não for um deles, vai em tu. O jogo dá umas voltas assim, e aí, dependendo, não é que é falta de posicionamento, mas se tu ficar com pena e se tu sair, por exemplo, na pior das hipóteses, Deus o livre", disparou dizendo que cunhã ficaria arrependida pensando que poderia ter se salvado.

Em seguida, o gaúcho pontuou a rivalidade com o quarto oponente: "Agora está cinco a cinco, Isabelle. 45 do segundo tempo e está empatado. Quem fizer o gol, ganhou". "Lembra de se priorizar, Isabelle", acrescentou Beatriz.

Matteus ainda explicou que votar em alguém não quer dizer que está 'judiando' da pessoa e que sabe que ela pensa assim. O brother também reforçou que um voto individual no confessionário deve ser mais argumentado.

"Eu já tenho uma opinião sobre isso, de que o jogo dá voltas, realmente, né? O jogo muda mesmo, é uma coisa meio que semanal até. As prioridades mudam e tal. Obrigado muito pela sua opinião, pode ter certeza que vou fazer uma reflexão sobre isso", disparou a amazonense.