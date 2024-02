BBB 24: Marcus fica em choque ao ver situação de Wanessa: 'Meu deus'

Após sair do BBB 24, Marcus fica surpreso ao ver comentários sobre comportamento de Wanessa; eliminado não imaginava situação crítica

Após ser eliminado do BBB 24, Marcus Vinicius ficou passado ao ver os comentários que estão fazendo sobre o comportamento de Wanessa Camargo no reality show. O comissário de bordo ficou sabendo que não iria muito longe no jogo se continuasse ao lado dela.

No Bate-Papo BBB, Thais Fersoza e Ed Gama mostraram para ele o que o público estava falando. "Marcus, você chegaria pelo menos no top 10 e só não iria pro top 5 por pedir desculpas para as plantas ontem e ficar demais com a Wanessa", disse uma pessoa. "Gente, a Wanessa está tão... assim? Meu deus", reagiu Marcus.

Ed Gama então aproveitou o momento para confirmar a suspeita que o eliminado tinha sobre o comportamento da cantora com Davi. "Você estava certo sobre sua percepção da perseguição dela com o Davi. Isso tem sido muito negativo pra ela aqui fora", explicou o apresentador, relembrando quando ele falou que a artista e Yasmin Brunet estavam obcecadas pelo brother.

Nos últimos dias, a famosa falou sobre sua postura em relação ao motorista de aplicativo. "Quando eu pirei na do Davi, que eu fiquei com muito gatilho, fiquei tremendo aqui, foi porque o jeito que ele falou, não sei se foi ele, mas a galera falou ali do que fizeram com você, foi quando eu pirei e falei 'esse menino é do mal'", recordou a sister.

Marcus diz que Wanessa e Yasmin estão obcecadas por Davi

Antes de ser eliminado, após ouvir muitas conversas de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet sobre Davi no BBB 24, Marcus Vinicius se mostrou incomodado com a postura das sisters. O comissário então alertou as Camarotes sobre uma possível obsessão delas em relação ao motorista de aplicativo.

Marcus então questionou a cantora sobre ela não votar em pessoas que já votaram nela e só ficar com Davi em seu alvo. "Acho que vocês tão indo demais no Davi, Davi, tá uma coisa chata já, gente!”, declarou ele.