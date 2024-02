BBB24: Wanessa revela de onde começou implicância com Davi: "Muito gatilho"

Em conversa com Yasmin, Wanessa culpou brother por sua implicância com Davi

Wanessa relembrou, em conversa com Yasmin, de onde começou a sua implicância comDavi no Big Brother Brasil 24. Segundo a cantora, tudo começou de um comentário feito por MC Bin Laden.

"Eu tinha minhas implicâncias e meus olhares sobre as questões do Davi", começou Wanessa. "Porque ele falou o negócio que foi maldade", pondera Yasmin.

"Quando eu pirei na do Davi, que eu fiquei com muito gatilho, fiquei tremendo aqui, foi porque o jeito que ele falou, não sei se foi ele, mas a galera falou ali do que fizeram com você, foi quando eu pirei e falei 'esse menino é do mal'", recordou a sister.

A filha deZezé Di Camargo diz que prefere ir conversar porque não estava fazendo bem ficar assim com alguém na casa.

Em seguida, ela afirma que Bin influencia os brothers no reality e coloca pilhas nas situações. "Fui falar 'bom dia' e ele não falou 'bom dia'. (...) Ele não olha na minha cara mais", diz. "Ele quer isso, né?", opina Yasmin. "Ele quer se fazer agora de o rejeitado da casa", complementa Wanessa.