BBB 24: Mãe de Alane manda recado para Nizam: "Última coisa que eu queria"

Após atitudes de Nizam no BBB 24, Aline Dias, mãe de Alane Dias, manda recado para o brother através das redes sociais; confira!

Parece que a mãe de Alane Dias não está muito feliz com as atitudes de Nizam no BBB 24. Em suas redes sociais, Aline Dias se pronunciou sobre um recado que recebeu do brother e mostrou que está descontente com a relação de sua filha e o motoboy, já que ambos estão se envolvendo romanticamente.

Após Nizam afirmar que a mãe de Alane terá o melhor genro, se referindo a ele mesmo, a bailarina fez questão de dizer que as atitudes do participante. "Eu acabei de ver uma postagem e eu queria me pronunciar sobre isso. Vocês sabem que eu não gosto de me expor. Mas eu acabei de ver essa postagem aqui, desse homem, que é um absurdo, porque eu jamais gostaria de ter um genro com um comportamento desse", iniciou Aline.

Irritada, a mãe da sister continuou a detonar as atitudes do brother, que no último sábado fez comentários maldosos sobre diversas participantes mulheres do reality show da Globo. "É uma pessoa manipuladora, que manipula todo mundo da casa. É uma pessoa que destrata as mulheres, e a última coisa que eu queria era ter um genro assim na minha vida e pra vida da minha filha", finalizou Aline.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Nizam falou mal de Yasmin Brunet e Vanessa Lopes

No último sábado, 14, Nizam causou polêmica ao falar sobre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes. Em conversa no Quarto do Líder com Rodriguinho e Vinicius Rodrigues, o brother criticou a aparência da filha de Luiza Brunet.

"O que vocês acham do corpo da Yasmin? O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...",disse o motoboy durante a conversa. Mais tarde, ele ainda falou sobre Vanessa Lopes e fez uma leitura de como ele percebe ocomportamento da influenciadora na casa.

Ao conversar com outros colegas sobre o jogo, Nizam confessou que estava "ficando com preguiça" de Vanessa, lhe acusando de querer se aparecer para as câmeras. "Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?", opinou.