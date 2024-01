BBB 24: Nizam critica atitudes de Vanessa Lopes e sister se chateia

Em conversa com outros brothers, Nizam critica atitudes de Vanessa Lopes e sister se chateia ao descobrir; saiba o que aconteceu!

O último sábado, 14, no BBB 24 foi marcado por conversas sobre jogo e desentendimento! Em conversa com Rodriguinho e outros brothers no quarto do Líder, Nizam apontou Vanessa Lopes como seu próximo alvo para o Paredão. No entanto, o assunto chegou na influenciadora digital, que se incomodou sobre como foi retratada.

Quando o assunto sobre a sister surgiu, Nizam confessou que estava "ficando com preguiça" de Vanessa, lhe acusando de querer se aparecer para as câmeras. "Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?", opinou o motoboy.

1 - Tudo começou ontem, quando Nizam começou a mostrar incomodo em relação a Vanessa. Em uma conversa no quarto do líder, ele e Rodriguinho falaram mal dela.



Nizam: “Cê sabe como é o chororô dela? Ela olhando para o espelho, véi! Me fala como isso pode ser genuíno?” #BBB24pic.twitter.com/iEbTkWXTmN — pera ◡̈ (@ahperala) January 14, 2024

A conversa, no entanto, rapidamente chegou em Vanessa Lopes através de MC Bin Laden, que descobriu os planos de Nizam através de Vinicius Rodrigues, que lhe contou todos os detalhes do que aconteceu no quarto do Líder. "Falou que ela é muito novinha, que só fica se olhando no espelho. Que tudo que ela fala não tem nexo", explicou Vinicius após ser questionado sobre o motivo do voto.

vini: lá no líder o nizam tava falando que vai colocar na reta dela

bin: na lopes? a vanessinha?

vini: sim, falou que ela é muito novinha, que só fica se olhando no espelho

bin: a vanessinha é mó coração mano, é que ela não tem a maldade de jogo

agora eu já tenho opção de… pic.twitter.com/Zw9lprQiOT — 𝖆𝖓𝖆 (@oiwana) January 13, 2024

O funkeiro logo saiu em defesa da sister. "Vanessinha é mó coração, mano", disse ele, que passou as informações para Vanessa. Chateada, a influenciadora desabafou sobre o ocorrido com outras colegas, sem citar a sua fonte para descobrir o assunto.

Bin Laden alertou Vanessa sobre os comentários de Nizam sobre ela. #BBB24



“Agora o jogo fica mais fácil pra mim, porque eu já começo a não gostar de pessoas…” 👀 pic.twitter.com/IU3ko2LEFo — Vanessa Lopes 🐝 (@vanessalopesr) January 13, 2024

"Tô com raiva. Eu escutei um bagulho muito chato, uma fofoquinha dessas de m*rda que vira muita coisa. Do tipo assim, 'pode ver que ela conversa olhando para o espelho'. Ai a pessoa fala isso e parece o quê? Que eu sou biscoiteira", contou Vanessa em conversa com outros brothers.

Desmaio de Alane foi relacionado à treta

Pouco antes da festa na noite de sábado, 12, Alane desmaiou durante uma conversa com Nizam. Na hora, os dois estavam conversando sobre Vanessa Lopes, já que o assunto havia se espalhado pela casa. No entanto, a sister ficou muito nervosa e acabou desmaiando nos braços do motoboy. Ela foi socorrida pelos médicos e logo se recuperou para curtir a festa.