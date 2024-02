BBB 24: Luiza Brunet surpreende ao não 'passar pano' para Yasmin

Ao ser questionada sobre postura de Yasmin em relação a Davi, Luiza Brunet surpreende ao não defender a filha e dizer que ela terá que entender

A modelo Luiza Brunet surpreendeu com uma declaração sobre a filha, Yasmin Brunet, que está confinada no BBB 24. Ao marcar presença no Baile do Copa neste sábado, 10, a famosa foi questionada sobre a postura da herdeira em relação a Davi na casa.

Em declaração dada à revista Quem, Luiza Brunet mostrou que não é o tipo de mãe que defende o filho em qualquer situação. "Não tenho problema em dizer que está errada, em reconhecer, a gente precisa", declarou.

A modelo então comentou sobre o comportamento da herdeira no reality ao lado de Wanessa Camargo. Vale lembrar que a cantora tem Davi como alvo constante no jogo e em suas conversas também.

"Ela não sabe como o posicionamento dela impacta aqui fora. A questão racial, principalmente para nós pessoas brancas, estamos em um processo de construção. Somos brancas, privilegiadas, a gente tem que entender isso e respeitar acima de tudo", opinou a mãe da loira.

Após briga com Davi, Yasmin Brunet tem prejuízo nas redes sociais

A modelo Yasmin Brunet está tendo um resultado muito negativo com sua participação no BBB 24. Após sua briga com Davi no reality show da Globo, a famosa tem perdido uma quantidade significativa de seguidores nas redes sociais.

Após vários embates com o motorista, a filha de Luiza Brunet chegou a perder 400 mil seguidores em seu Instagram. A loira iniciou sua participação no programa com 7,1 milhões se seguidores. Porém, em uma semana, o número caiu para 6,7 milhões, mostrando o desagrado do público brasileiro.

Yasmin não é a única participante Camarote que teve esse prejuízo nas redes sociais. A cantora Wanessa Camargo também perdeu 15 mil seguidores desde o início do BBB 24, também por seus embates constantes com Davi.