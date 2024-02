BBB 24: Após briga com Davi, Yasmin Brunet tem prejuízo nas redes sociais

Após arrumar uma briga com Davi na casa do BBB 24, Yasmin Brunet tem prejuízo nas redes sociais como consequência de seu comportamento no programa

A modelo Yasmin Brunet está tendo um resultado muito negativo com sua participação no BBB 24. Após sua briga com Davi no reality show da Globo, a famosa tem perdido uma quantidade significativa de seguidores nas redes sociais.

Após vários embates com o motorista, a filha de Luiza Brunet chegou a perder 400 mil seguidores em seu Instagram. A loira iniciou sua participação no programa com 7,1 milhões se seguidores. Porém, em uma semana, o número caiu para 6,7 milhões, mostrando o desagrado do público brasileiro.

Yasmin não é a única participante Camarote que teve esse prejuízo nas redes sociais. A cantora Wanessa Camargo também perdeu 15 mil seguidores desde o início do BBB 24, também por seus embates constantes com Davi.

MC Daniel abre o jogo sobre Yasmin Brunet no BBB 24

Na última quarta-feira, 7, o ex-affair de Yasmin Brunet, o cantor MC Daniel, decidiu falar sobre a participação da modelo no BBB 24 após uma série de polêmicas. Isso porque mesmo com algumas atitudes da modelo no reality show, o artista garantiu que continua apoiando sua ex.

"Tem dias que não tô conseguindo ver BBB, correria com novo formato de shows, ensaios, meu bloco vindo e viagens… Mas sempre torcendo pela Yasmin, independente de erros e acertos", disse o artista em seu perfil no X, o antigo Twitter.

Daniel ressaltou que se Yasmin errar ao longo do jogo, vai conversar com ela após o reality. "Se acertar vou estar batendo palma, se errar, assim como a família e amigos próximos, também vou pontuar pra ela, porque quero sempre a evolução de quem gosto! Sei do coração lindo que você tem", completou.

