BBB 24: Lucas Henrique fala sobre rotina de ex-esposa: "Perrengue"

Em conversa com Pitel e Fernanda na área externa da casa, Lucas Henrique relembrou rotina de trabalho da ex-esposa, Camila Moura

Na manhã desta sexta-feira, 15, Lucas Henrique conversou com Fernanda e Pitel sobre sua vida fora da casa. Buda também relembrou sobre a rotina de trabalho de sua ex-esposa, Camila Moura.

Na área externa da casa, a alagoana questionou se o carioca é do tipo de professor que usa muitos papéis com seus alunos. "Você é o professor dos papéis?", perguntou a sister. "Não, zero papel", respondeu Lucas. A assistente social seguiu com o questionamento: "Não tem nada na sua casa?". "Chamada online, não, nada. Odeio papel.", explicou ele.

"Nem prova, prova no computador e trabalho. E trabalho é no papel, não tem jeito porque é o que dá para fazer", continuou o professor. "Aí você corrige e devolve?", indagou Pitel. "Corrijo e devolvo. Não fico com nada não", disse ele.

"A minha época da escola era 'professor, não vai devolver a prova não?', 'semana que vem', 'professor, cadê a minha prova?'. Eu adorava que devolvesse a prova", compartilhou a sister, relembrando sua época de escola.

Em seguida, o professor contou mais sobre a rotina da ex-esposa Camila Moura, também professora. "Camila que passa perrengue. Ela levou lá para casa 400 provas, fio. Pior que a escola que ela trabalhava era obrigatório fazer prova."

Buda explicou que Camila é professora de História e dá aula para turmas do Fundamental II, que abrange do 6º ano até o 9º ano. "Ela dá aula para as crianças igual meu filho", comentou Fernanda, que é mãe de Marcelo e Laura. "Ela é f*d*, se prepara para dar aula, faz os slides", completou Lucas Henrique.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Henrique 🪘 (@lucas.capoeira)

Lucas Henrique sonha com fama fora da casa

Sem imaginar que seu casamento possa realmente ter acabado e que sua até então esposa, Camila Moura, virou uma influenciadora em poucos dias, Lucas Henrique compartilhou com Leidy Elin como pensa que será sua vida após participar do BBB 24.

Em conversa com a trancista, o professor de capoeira mostrou que sonha ser reconhecido pelo público depois de integrar o elenco do reality show global. Buda então comentou com ela sobre ser conhecido na rua: "Quando é que a gente vai ter a dimensão de que a gente é famoso?".

"Será que quando a gente sair na rua a pessoa vai pedir pra tirar foto?", questionou Lucas sobre fazer sucesso com as pessoas ao sair de casa. Ela, então, falou que em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro onde mora, acredita que sim, e que na Maré, favela onde o brother vive no Rio de Janeiro, ele também será reconhecido.

"Na sua região eu acho que sim, na minha região eu acho que sim. Fora da minha região não vejo isso não", refletiu trancista se mostrando mais realista. Lucas ainda comentou, como exemplo, não se ver em um aeroporto com alguém pedindo para tirar uma foto com ele.