BBB 24: Lucas Henrique sonha com fama fora da casa: 'Pedir foto'

Sem saber que sua ex-esposa viralizou na rede social, Lucas Henrique sonha com fama após sair do BBB 24; brother imagina como será na rua

Sem imaginar que seu casamento possa realmente ter acabado e que sua até então esposa, Camila Moura, virou uma influenciadora em poucos dias, Lucas Henrique compartilhou com Leidy Elin como pensa que será sua vida após participar do BBB 24.

Em conversa com a trancista, o professor de capoeira mostrou que sonha ser reconhecido pelo público depois de integrar o elenco do reality show global. Buda então comentou com ela sobre ser conhecido na rua: "Quando é que a gente vai ter a dimensão de que a gente é famoso?".

"Será que quando a gente sair na rua a pessoa vai pedir pra tirar foto?", questionou Lucas sobre fazer sucesso com as pessoas ao sair de casa. Ela, então, falou que em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro onde mora, acredita que sim, e que na Maré, favela onde o brother vive no Rio de Janeiro, ele também será reconhecido.

"Na sua região eu acho que sim, na minha região eu acho que sim. Fora da minha região não vejo isso não", refletiu trancista se mostrando mais realista. Lucas ainda comentou, como exemplo, não se ver em um aeroporto com alguém pedindo para tirar uma foto com ele.

Nos últimos dias, a ex-esposa de Buda, Camila Moura, causou ao não aparecer no vídeo do Anjo, deixando o brother bastante preocupado com seu casamento. Ele nem imagina que ela virou influenciadora e até mudou o visual radicalmente.

Gizelly Bicalho diz se ex de Buda terá que dividir faturamento

Após dar um fim em seu casamento com Lucas Henrique, sem ele saber por estar no confinamento do BBB 24, Camila Moura viralizou na rede social e conquistou quase 3 milhões de seguidores. A professora de História então se tornou uma influenciadora digital em poucos dias e já está faturando.

Fazendo várias propagandas, inclusive de marcas que estão no reality show, a ex-esposa de Buda pode ter que dividir seu faturamento com o brother. Afinal, eles até então eram casados, antes do professor de capoeira iniciar flertes com Pitel. A ex-BBB Gizelly Bicalho, que é advogada, então falou sobre a situação. Saiba mais aqui.

