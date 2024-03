BBB 24: Lucas Henrique especula eliminação de brother: "Pesa o histórico"

Lucas Henrique conversou com Giovanna e Leidy Elin, e analisou qual brother deve deixar o BBB 24 no paredão desta terça-feira (26)

Na área externa da casa do BBB 24, Lucas Henrique conversou com Leidy Elin e Giovanna sobre quem deve ser o próximo eliminado do reality show. Durante o papo, o professor de Educação Física especulou que MC Bin Laden deve deixar o programa na noite deste terça-feira, 26, depois da briga com Davi nesta última segunda-feira, 25.

O comentário do carioca aconteceu após Leidy contar que estava querendo tirar suas tranças, mas ela não queria fazer essa mudança se continuar no jojo. "Estou pensando aqui, se eu tirar a minha trança e não for de arrasta, eu vou ficar muito p***", confessou a trancista.

Lucas disse para a sister que acredita que ela não deve ser a escolhida do público para deixar a casa. "Eu acho que você corre sério risco de não ir não", disse ele. "Eu estou pensando nisso, eu fiz todo um cálculo, cheguei a um cálculo", confessou ela.

Giovanna, então, perguntou a opinião do carioca sobre o paredão. "O que você está achando, Buda?", quis saber a sister. "Acho que o Bin vai de arrasta", confessou o professor. "Por causa de ontem?", perguntou a nutricionista, referindo-se a briga generalizada. "Ontem vai influenciar muito", analisou ele. "Porque pesa o histórico de já ter tido outras situações assim", acrescentou o brother, lembrando que Bin já teve outro desentendimento com o Davi e também com Michel, que já deixou a competição.

Bin Laden recorda confusões no reality

Faltando pouco menos de um mês para o BBB 24 chegar ao fim, os brothers sobreviventes do reality show da Globo recordaram alguns momentos marcantes do confinamento nesta terça-feira, 26. Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, MC Bin Laden e Giovanna conversaram sobre as brigas da edição.

Ao longo do bate-papo descontraído entre os integrantes do quarto Gnomo, o funkeiro analisou todas as confusões que já se envolveu no programa. Apesar de ter discutido com muitos rivais ao longo do jogo, ele acredita que Davi é o brother que soma o maior número de desentendimentos. Saiba mais!