BBB 24: Lucas Henrique aponta 'semelhança' entre Yasmin Brunet e Viih Tube

Lucas Henrique e Giovanna comentaram a falta de higiene de Yasmin Brunet e o brother comparou a sister com Viih Tube, do BBB 21

Alguns brothers se reuniram no quarto Fada nesta sexta-feira, 8, e Giovnna observou o pé de Yasmin Brunet quando a sister deitou na cama. A sister e Lucas Henrique alfinetaram a higiene da modelo, e o carioca até chegou a apontar uma semelhança entre a loira e Viih Tube, que participou do reality em 2021.

"Esse pé imundo! Ô, Yasmin, você não tem vergonha na sua cara, não?", disparou Giovanna. A filha de Luiza Brunet tentou se justificar. "Eu ando descalça, Giovanna!", explicou ela. "O meu pé limpa a casa para vocês. Vocês deveriam me agradecer", acrescentou ela. "É muito lisa, descarada", reagiu Lucas sobre a explicação da sister. "A cara deslavadíssima", comentou a nutricionista.

Em seguida, o brother comparou Yasmin com Viih Tube, já que a influenciadora digital virou meme nas redes por não tomar banho com frequência no BBB 21. "Vai tomar banho para o ao vivo! Tem três dias que você não toma banho... Viih Tube", afirmou Lucas. Aos risos, a sister rebate: "Tem sim! Bom que o Brasil vê, seu mentiroso", disse ela.

Lucas Henrique volta a falar sobre a esposa

Lucas Henrique voltou a mencionar sua esposa, Camila Moura, dentro do BBB 24, sem saber que a professora de história colocou um ponto final em sua relacionamento. Na noite desta sexta-feira, 08, o brother e MC Bin Laden estavam deitados no Quarto Gnomo quando o carioca abraçou uma almofada e disse que colocou o nome de sua mulher.

"Sabe quem é essa aqui? Dei o nome de Camila", contou enquanto agarrava a almofada. "Você deu o nome de Camila? Aí você fica abraçado?", perguntou Bin. Em seguida, o MC revelou: "Eu queria dar um nome para essa aqui, mas eu fico só na imaginação, porque eu não posso falar. Eu não sei se ela vai me querer também", confessou ele.