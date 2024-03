BBB 24: Agarrado em almofada, Lucas Henrique volta a falar sobre a esposa

Lucas Henrique deu o nome da esposa para objeto e voltou a falar sobre Camila Moura

Lucas Henrique segue mencionando sua esposa, Camila Moura, dentro do Big Brother Brasil 24, sem saber que a professora de história colocou um ponto final em sua relacionamento.

Na noite desta sexta-feira, 08, o brother e MC Bin Laden estavam deitados no Quarto Gnomo quando o carioca abraçou uma almofada e disse que colocou o nome de sua mulher.

"Sabe quem é essa aqui? Dei o nome de Camila", contou enquanto agarrava a almofada. "Você deu o nome de Camila? Aí você fica abraçado?", perguntou Bin.

Em seguida, o MC revelou: "Eu queria dar um nome para essa aqui, mas eu fico só na imaginação, porque eu não posso falar. Eu não sei se ela vai me querer também".

O professor de educação física pediu para o brother dizer. "Não dá", respondeu o cantor. "Começa com que letra?", insistiu Buda. "Não sei se ela está com alguém...Eu sou o último dos românticos apaixonados", brincou Bin."Que isso", reagiu Lucas.

O funkeiro seguiu dizendo que tem se sentido bem recentemente. "Mas eu estou muito mais leve faz uns dias. Consigo sorrir mais à vontade, dar uma brincadinha", comentou.

Vale lembrar que Camila decidiu terminar seu casamento após ver Lucas flertando com Pitel. Durante a tarde do último domingo, 03, a professora reabriu seu perfil do Instagram, ultrapassou o número de seguidores do líder da semana e fez algumas publicações polêmicas. Depois, ela deletou todos os cliques que tinha com o então marido e usou seus stories para dar algumas cutucadas e deixar subentendido que os dois não estão mais juntos.