BBB 24: Leidy especula que irá ao Paredão e Pitel reage: "Síndrome do Sol"

Enquanto Davi e Beatriz seguem na disputa pela liderança, Leidy Elin afirma que enfrentará o próximo Paredão e brothers rebatem

Nesta sexta-feira, 8, os brothers do BBB 24 conversaram sobre a próxima formação de Paredão e especularam os próximos votos na área externa da casa.

Em conversa com Pitel, Lucas Henrique e Raquele, Leidy Elin afirmou que irá para berlinda, já que "têm três pessoas" que votam nela. "Eu acho que eu vou", afirmou a trancista. "Quem é que vai votar em tu?", questionou a assistente social. "Aí tu está viajando, Leidy. Como?", indagou o professor de Educação Física. A sister então explica: "Têm três pessoas."

Pitel rapidamente discorda da participante. "Com três votos, você vai para o Paredão direto, numa casa com 13 pessoas, para. Está com síndrome do Sol, viu?", rebateu. "Eu vou te chamar de Bin agora", completou o carioca, brincando.

Raquele também aproveitou para opinar sobre a especulação de Leidy. "Acho que a Alane não vota nela, não". Em seguida, a gonçalense diz: "Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, não." "Eu acho que não, talvez eles se organizem para ir no Bin de verdade, para não ir nenhum deles. Se eles se organizarem, mandam o Bin", especulou a assistente social.

"Só se eles contabilizarem o voto da Cunhã, porque não vota com eles", afirmou a gonçalense. "É muito mais fácil eles irem com ela, que é a certeza, do que jogar o voto dela no lixo", argumentou Pitel. "Cunhã não vota, semana passada ela não votou na Yas", finalizou a trancista.

Beatriz e Davi revelam quem podem indicar ao paredão

No final da manhã desta sexta-feira, 8, apenas Beatriz e Davi continuam na prova do líder de resistência do BBB 24, da Globo. Eles disputam o cargo de liderança na semana e já conversaram sobre quem querem indicar direto para o paredão.

Em uma conversa, Davi contou que pretende indicar Leidy Elin ou Yasmin Brunet. Por sua vez, Beatriz contou que seu foco está em Giovanna e Yasmin Brunet.

Por enquanto, nenhum deles quer desistir da prova. Eles já afirmaram que vão seguir na disputa um contra o outro.

Na prova do líder de resistência, os participantes tiveram que ficar em pé e pendurados em um carrossel, que girava e também era atingido por vento, fumaça e líquido.