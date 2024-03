BBB 24: Beatriz e Davi revelam quem podem indicar ao paredão

Finalistas da prova do líder de resistência, Beatriz e Davi contam quem está na mira deles para ser emparedado no domingo

No final da manhã desta sexta-feira, 8, apenas Beatriz e Davi continuam na prova do líder de resistência do BBB 24, da Globo. Eles disputam o cargo de liderança na semana e já conversaram sobre quem querem indicar direto para o paredão.

Em uma conversa, Davi contou que pretende indicar Leidy Elin ou Yasmin Brunet. Por sua vez, Beatriz contou que seu foco está em Giovanna e Yasmin Brunet.

Por enquanto, nenhum deles quer desistir da prova. Eles já afirmaram que vão seguir na disputa um contra o outro.

Na prova do líder de resistência, os participantes tiveram que ficar em pé e pendurados em um carrossel, que girava e também era atingido por vento, fumaça e líquido.

Saiba quem ficou com as consequências da prova do líder

A prova do líder de resistência do BBB 24 trouxe consequências amargas para os participantes que foram eliminados no início do jogo. Quatro participantes tiveram que abrir pequenos livros e saber qual é o castigo que receberam.

O primeiro eliminado foi Lucas Henrique e ele sorteou a consequência de já estar no próximo paredão. O segundo eliminado foi MC Bin Laden e ele não poderá participar da Prova do Anjo nesta semana.

A terceira eliminada foi Yasmin Brunet e ela tirou a consequência de que não pode ser imunizada na dinâmica da semana. Por fim, Alane foi a quarta eliminada e recebeu a notícia de que já está na Xepa da próxima semana.