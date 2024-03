BBB 24: Leidy Elin opina sobre 'favoritismo' de Davi: "Faz uma manipulação"

Em conversa com Lucas Henrique, Leidy relembrou algumas situações e disse que Davi 'manipula'

Leidy Elin opinou sobre o 'favoritismo' de Davi durante uma conversa com Lucas Henrique na tarde desta quarta-feira, 06, no Big Brother Brasil 24.

Na varanda da casa, a sister trançava o cabelo do líder da semana enquanto falavam sobre o baiano, que permaneceu na casa após enfrentar seu quarto paredão ao lado de Michel e Alane, que resultou na eliminação do professor de geografia.

"Hoje eu peguei a visão. Se o Davi for o favorito eu já sei o porquê. Ele quebra o pau e no dia seguinte ele quer falar com todo mundo como se nada tivesse acontecido", opinou.

Em seguida, a trancista relembrou o momento em que o motorista de aplicativo pegou o tênis de Lucas para colocar ao lado dele enquanto o carioca dormia. Ela também citou uma conversa que ouviu do brother tentando convencer Isabelle a dormir com ele no Quarto Magia.

"Eu tava ali com a Raquele, a gente tava tentando pegar a visão ali. O quanto que o Davi faz uma manipulação que eles não percebem. A Isabelle, que os outros ficam criticando a Isabelle, que ela passava a mão na cabeça do Davi. Realmente ela não passa", afirmou.

Leidy continuou: "O Davi tava dormindo sozinho esses dias todos, não tava? Lá em cima. Ele que tá fazendo todo mundo subir pra dormir lá em cima. Aí fica o grupinho excluído. A Isabelle falou assim pra ele: 'Ué, eu não dormi lá porque você falou pra mim que você gosta de dormir sozinho",