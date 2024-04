BBB 24: Karol Conka 'incorpora' Beatriz e diverte com imitação: 'Brasil do Brasil'

Bem-humorada, a cantora e ex-BBB Karol Conka imitou Beatriz, confinada no BBB 24, e reproduziu um bordão famoso da sister

A cantora e ex-BBB Karol Conka participou de uma conversa descontraída com Preta Gil no programa 'TVZ', do Multishow, exibido na última segunda-feira, 1. Ao longo do bate-papo, a artista, que saiu com o maior índice de rejeição do reality show da Globo, revelou se aceitaria entrar novamente no confinamento, além de divertir os telespectadores com uma imitação inesperada.

Sincera, a famosa comentou sobre uma segunda participação na competição. "Voltaria! A casa é louca, mas eu sou mais que a casa", brincou Karol. A dona do hit 'Tombei' ainda explicou que o jogo é bastante imprevisível. "Você pode passar anos estudando o BBB, vai entrar e vai dar uma tombadinha, porque a casa, as energias e as pessoas te deixam meio, né…", opinou.

De acordo com Karol Conká, seu retorno para o Big Brother Brasil não aconteceria por agora, mas apenas quando completasse 50 anos de idade. "Mais madura, com novos erros, porque esse povo acha que a gente é perfeito e não vai errar… Vai errar! Vou errar, inclusive, continuo errando na minha vida, incluindo você que está me julgando. Mas o importante é não repetir os mesmos erros", declarou ela.

Bem-humorada, a famosa finalizou a entrevista anunciando a exibição de um clipe de uma forma bastante inusitada. Em tom de brincadeira, Karol imitou Beatriz Reis, participante da atual edição do BBB, e arrancou risadas de Preta Gil, que se surpreendeu com a situação.

"Alô alô Brasil do Brasil", iniciou a famosa, sendo interrompida com a gargalhada de Preta. "Foi a Bia que chamou?", se divertiu a filha de Gilberto Gil. "Opa, bateu a outra personalidade", declarou Karol Conká, seguindo a imitação da confinada no BBB 24.

Beatriz promete fazer figurino com nova fruta

Aproveitando as últimas semanas no confinamento do BBB 24, da Globo, a sister Beatriz ativou a criatividade e prometeu fazer um outro figurino inusitado dentro da casa. Nos últimos dias, a vendedora utilizou cascas de laranja para compor um top e um colar.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 3, após escapar de mais um Paredão do reality show, a sister contou a nova ideia para Alane e Isabelle. "Não estou acreditando que tô aqui. Eu vou fazer um figurino com casca de banana", comentou Beatriz.

"Acho que não dá alergia, não?", perguntou a vendedora. "A casca da banana dá alergia se você colocar diretamente na pele, eu acho", opinou Isabelle. "Isso que eu ia fazer", disse Beatriz. "Pode colocar em cima do seu biquíni, assim com uma proteção", aconselhou a Cunhã, por fim.

Vale lembrar que a sister recebeu um alerta ao vivo de Tadeu Schmidt na última segunda-feira, 1, a respeito de seu figurino com cascas de laranja. Na ocasião, o apresentador da competição explicou os riscos à saúde.