Após participação polêmica, Karol Conká abre o jogo sobre voltar ao BBB

A cantora Karol Conká, eliminada do BBB 21 com a maior rejeição do reality show, falou sobre a possibilidade de voltar ao programa

Três anos após ser eliminada do BBB 21 com 99,17% dos votos, a maior rejeição do reality show da TV Globo, Karol Conká tem se surpreendido com a virada na sua imagem perante o público. Odiada durante sua participação no programa, atualmente a cantora tem sido citada de forma positiva nas redes sociais, e muitos sentem falta dos comentários ácidos que ela fazia.

"Fico um pouco na dúvida [com as reações]. O público me deixa confusa, porque eles sentem falta daquilo que eles abominaram. Fico confusa e falo: 'Alô, doutora! Essa galera precisa de terapia também", disse ela em entrevista à Quem.

Conká, que ganhou um documentário no Globoplay, 'A Vida Depois do Tombo', garantiu que já superou o cancelamento, e não descartou a possibilidade de voltar ao reality, caso houvesse o convite. "Eu voltaria numa edição daqui a uns anos, mas hoje, no momento, está bem gostoso viver aqui fora... O Brasil não deixaria eu dizer não", afirmou.

A artista ainda falou sobre o BBB 24, e confessou que não está acompanhando tanto a edição. "Não tenho uma torcida declarada, não tenho muita opinião sobre essa edição. Não estou acompanhando muito bem, mas o pouco que estou acompanhando, estou achando agitado", disse ela, dando detalhes sobre o perfil dos participantes que chamam sua atenção. "Eu gosto do participante espontâneo, aquele que é divertido, que tem seus momentos de ira também, o participante que não finge", explicou.

Recentemente, Karol participou da quarta temporada do The Masked Singer Brasil, comandado por Ivete Sangalo. A cantora estava fantasiada de Trevo da Sorte.

Wanessa compara sua participação com Karol Conká

A cantora Wanessa Camargo refletiu sobre sua trajetória como integrante do Camarote do BBB 24. A famosa citou Karol Conká e Jade Picon, sisters que foram criticadas durante suas participações por algumas condutas.

A namorada de Dado Dolabella então comentou que não acredita que esteja igual a cantora que foi "cancelada" pelo público na época. "Eu tenho certeza de que grave igual à Karol eu não fiz nada. [...] A visão que eu tenho de jogo que pode estar de um jeito e o povo está vendo de outra. Agora, eu vejo como é difícil a gente entender isso lá fora", desabafou referenciando Karol Conká do BBB 21.