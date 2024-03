BBB 24: Isabelle lamenta distância de sister: "Meu coração chora"

No Big Brother Brasil 24, Isabelle chamou uma sister para conversar e falou sobre como fica triste com a distância entre elas

Na manhã desta terça-feira, 12, Isabelle foi até o quarto Fada do BBB 24 para conversar com Raquele, que estava deitada e uma das camas. A manauara disse que gostaria de conversar com a sister sobre o distanciamento entre elas, e em seguida deu um abraço nela.

"Meu coração chora com a nossa distância", desabafou cunhã. Ao ouvir a sister, a doceira garantiu que as duas ainda são amigas. "Nada mudou o carinho, nada", afirmou. "Por você também não...", responde a dançarina. Raquele interrompe Isabelle e a tranquiliza. "Continua a mesma coisa. Vai dar certo, acalma o coração que vai dar certo", ressaltou ela.

Depois, as duas começaram a falar sobre o Sincerão desta última segunda-feira, 11, e da briga generalizada que teve na casa. "Nem me meti muito, você viu que eu fiquei mais assim de lado. Mas é daí pra pior agora", disse a doceira.

Leia também:BBB 24: Raquele analisa sister: "Não vai para o paredão tão cedo"

Davi alerta Isabelle sobre amizade com sister

Nesta última segunda-feira, 11, Davi conversou com Isabelle na área externa da casa do BBB 24. Durante o papo, o baiano aconselhou a sister sobre sua amizade com Giovanna e pediu para ela "não ficar de bobeira", já que "existem grupos dentro da casa".

"Eu sei que você é amiga da Giovanna e da Raquele. Só que você não fala de jogo mais. Eu entendo, porque numa altura dessa de campeonato, o que foi feito, foi feito e o que não foi feito, não foi feito", como ele.

"Como Tadeu falou, dá tempo de mudar a rota. Dá tempo de mudar a rota para quem está na rota errada, mas, para quem está na rota certa, mete o pé e acelera. Vai embora, irmão. Não olha para trás, não. Está na rota certa, está vendo que está indo, vai embora. Segue direto. Não fica de bobeira, não", acrescentou. Confira a conversa completa!