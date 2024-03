BBB 24: Internautas reagem a possível flagra da ex de Lucas Henrique

Solteira, Camila Moura teria sido flagrada em um momento íntimo; Confira!

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique do Big Brother Brasil 24, foi flagrada em um momento íntimo. Em fotos que circularam na web durante a tarde desta quinta-feira, 28, a professora de história foi clicada deixando um motel em São Paulo ao lado de um homem misterioso.

Nas fotos, Camila aparece colocando a mão para tentar impedir o clique e o rapaz surgiu cobrindo o rosto com o braço.

O momento viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões dos internautas, que em boa parte não acredito no flagra e questionaram se não teria sido uma armação para ganhar engajamento.

"Contratou fotógrafo pra flagrar ela com um homem saindo de um motel", disse um. "Eu to passando mal com esse suposto flagra. Tem paparazzo em porta de motel agora?", questionou outro.

Vale lembrar que Camila anunciou na web o fim do relacionamento de 15 anos com Lucas devido aos constantes flertes dele com Pitel dentro do BBB.

Confinado, Buda não faz ideia que seu casamento chegou ao fim. Nos últimos dias, inclusive, a esposa do brother contou que entrará com um pedido de divórcio assim que ele deixar o programa.