BBB 24: Lucas Henrique acorda Pitel cantando: "Tô afim"

Na manhã desta quinta-feira, 28, Lucas Henrique acordou Pitel com trecho de 'Altas Loucurinhas', do cantor Matheus Fernandes

Na manhã desta quinta-feira, 28, os brothers do BBB 24 foram acordados com a música "Altas Loucurinhas", do cantor Matheus Fernandes. Lucas Henrique resolveu acordar Pitel enquanto cantava e dançava no Quarto Gnomo.

Buda cantarolou parte da música para a sister. "Que eu tô a fim, tu já falou que tu me quer também...". Ao observar o brother, Pitel também cantou um trecho enquanto ameaçava levantar. O professor de Educação Física, então, reagiu: "Obaaa!".

Na sequência, a sister voltou a deitar e Lucas Henriquer jogou o corpo em cima dela na cama, para, depois, voltar a dançar sozinho. "Como é que é?", questiona o brother sobre a coreografia. "Ele manda o bracinho assim", completou.

Lucas desabafa sobre desemprego e pede dinheiro para ex

Lucas Henrique está repleto de preocupações sobre o que vai acontecer depois do Big Brother Brasil 24. Na madrugada desta quinta-feira, 28, o professor não conseguiu se divertir na festa e ficou reflexivo sobre a vida externa. Sem saber se vai perder seu cargo público ou enfrentar um divórcio, ele até fez um pedido financeiro para a ex-esposa.

Enquanto conversava com Giovanna na última festa do líder do programa, Lucas, que também é conhecido como Buda, revelou seu medo do que pode estar acontecendo do lado de fora do confinamento: "Depois disso, acabou. Lá fora é outra parada. Quero muito que todo mundo realize seus sonhos, objetivos", iniciou o desabafo.

"Estava falando com a Pitel ali, estava muito preocupado hoje, fiquei mais para baixo, fiquei muito preocupado com lá fora, sabe? O fato de eu ter sido exonerado do meu concurso público não me dá outra chance a não ser trabalhar muito”, Lucas explicou que pode perder seu trabalho como professor de educação física na rede pública por conta das faltas.

"Se eu não ganhar o prêmio, eu preciso de trabalho urgente porque o dinheiro que eu tinha era até março”, desabafou. Logo em seguida, Buda, ainda sem saber do término do casamento com sua agora ex-esposa, Camila Moura, fez um pedido: que ela reservasse seu salário de professora para segurar a barra até ele encontrar uma nova oportunidade.

“Abril, era tipo assim: 'Camila, soma tudo que você vai receber no dia 25, guarda para usar em abril para poder pelo menos conseguir ir até maio arrumar alguma coisa para fazer'. A gente não tem noção, Giovanna. 'Ah, isso aqui muda vidas', mas eu pergunto: Como é que vai mudar de vida se eu não fizer nada?”, Lucas revelou seu plano para quando deixar o confinamento.

“Se eu não tiver nada. Eu não tenho foto para vender, música, nada. Tenho que construir do zero, isso demanda tempo”, Buda desabafou sobre a falta de aptidões fora do reality show da Globo. Giovanna tentou animar: "Você tem música para vender, sim. Você tem palestra, aula, você tem muita coisa para vender", ela aconselhou o brother.