BBB 24: Giovanna se diz com raiva de ex-affair de MC Bin Laden

'Está com vergonha?', MC Bin Laden cita caso de quase namoro com mulher 'conhecida' fora da casa do BBB 24, na madrugada desta sexta-feira, 29

Enquanto conversam sobre relacionamentos antigos no BBB 24, na madrugada desta sexta-feira, 29, MC Bin Laden conta que já se envolveu com alguém que colocou um ponto final no "affair" após o caso se tornar público. Giovanna, ao saber da história, diz que "está com raiva" da mulher, que não teve o nome revelado.

O funkeiro narra uma conversa com uma mulher quando Giovanna questiona: "Quantas namoradas você já teve, Bin?". "Namoro, namoro, quatro. Quatro e meio", responde. "O que é que é meio? Não era tão namoro assim?", indaga a mineira. "Não era, mas quase foi e quase vazou. O vazamento que quase deu foi o que fez ela terminar", explica. "Ué, ué. Quer namorar escondido, gata?", dispara Giovanna.

"Mas ela é conhecida, então, enfim...", ele tenta mudar de assunto, mas Giovanna insiste: "Está errada, toda errada. Quer dizer, estou falando sem saber, mas não existe uma coisa dessa". "Complicado sem ser do funk, ficar com uma pessoa que é outro segmento, outra fita", continua o brother. Giovanna questiona se ela queria namorar, Bin confirma. "Então não existe essa, Bin, namorar escondido", afirma. "Não, é que estava muita coisa saindo na mídia, não era o momento de aparecer. Enfim, aconteceu muita coisa", justifica o funkeiro.

Giovanna diz estar "com raiva" da mulher em questão e Bin confessa decepção. "Eu ficar extremamente decepcionada também. Não quer que vejam comigo não, está com vergonha? O que é isso?", diz ela. "Parecia muito isso também", completa o funkeiro. "Vai passear então", reclama a sister.

Giovanna comenta atritos com brother

No Quarto do Líder, Giovanna conversou com MC Bin Laden sobre a amizade deles. Os dois chegaram a ficar um tempo afastado após o funkeiro decidir que não queria continuar ficando com a nutricionista, mas depois de uma longa conversa se reaproximaram, tanto que se beijaram durante a última festa.

Durante a conversa, a sister afirmou que eles não se acertariam por causa da postura do cantor, e ele confessou que teve medo de perder a proximidade com ela devido aos atritos que tiveram.