BBB 24: Giovanna reage após MC Bin Laden falar sobre relação fora da casa

Após viver um affair no confinamento, MC Bin Laden fala sobre a possibilidade de se envolver com Giovanna fora do programa

Na academia do BBB 24, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre o affair que os dois viveram durante o confinamento. O funkeiro confessou que iria atrás da sister após eles deixarem o programa, e a nutricionista reagiu ao ouvir o comentário do cantor.

"Eu acho que se nós tivéssemos continuado ficando, eu e tu, lá fora, eu ia atrás de você, sabia? Parei para pensar assim. Falei: 'Mano, acho que se eu tivesse continuado ficando com a Giovanna, lá fora eu ia atrás dela'", revelou o brother.

"Não se comprometa. Tem gente esperando lá fora", reagiu a sister. Imediatamente Bin negou: "Não, não tem ninguém me esperando lá fora", garantiu ele. "Para conversar", explicou ela. "Não, esquece isso aí. Eu sou um cara que não coloca peso em ninguém", respondeu o artista.

Em seguida, Bin cogitou a possibilidade da fila ter andado para a pessoa que está fora da casa. "Às vezes a pessoa já está com a vida resolvida. Até porque eu não ia esperar se alguém entrasse num reality e ficasse com uma pessoa. Eu já deixava ela seguir a vida dela e acabou", ressaltou ele.

O papo seguiu, e o funkeiro reafirmou que não tem ninguém esperando por ele fora do programa. Depois, eles garantiram que seguirão amigos após o fim do reality show.

Leia também:BBB 24: MC Bin Laden recorda atrito com sister: "Foi constrangedor"

Bin desabafa sobre pedido de desculpas

MC Bin Laden repercutiu os pedidos de desculpas a Davi e Matteus durante o Raio-X deste domingo, 31, dentro do Big Brother Brasil 24. O funkeiro, que conversou com os brothers separadamente e selou a paz no último sábado, 30, começou seu vídeo diário agradecendo por ter escapado do paredão e por estar no TOP 9. "Ontem foi um dia de pedir desculpa para o Matteus, para o Davi. Me sinto mais confortável com isso, de pedir desculpa por tudo ali que foi gerado", disse Bin, que ainda disse estar cansado. Saiba mais!