BBB 24: Bin desabafa sobre pedido de desculpas: "Me sinto mais confortável"

MC Bin Laden repercutiu o pedido de desculpas a Matteus e Davi durante o Raio-X deste domingo, 31, no BBB 24

O funkeiro, que conversou com os brothers separadamente e selou a paz no último sábado, 30, começou seu vídeo diário agradecendo por ter escapado do paredão e por estar no TOP 9.

"Ontem foi um dia de pedir desculpa para o Matteus, para o Davi. Me sinto mais confortável com isso, de pedir desculpa por tudo ali que foi gerado", disse Bin, que ainda disse estar cansado

Durante a festa que teve É O Tchan como atração, o MC pediu desculpa a Matteus pela briga que eles tiveram após o Sincerão da última semana e disse admirar o gaúcho.

A tarde, o cantor também conversou com Davi e lamentou o embate polêmico que quase terminou em agressão e na expulsão dos participantes.