BBB 24: MC Bin Laden recorda atrito com sister: "Foi constrangedor"

Em conversa com Giovanna, MC Bin Laden contou como se sentiu após ter um atrito com Fernanda, a última eliminada do BBB 24

Na noite desta segunda-feira, 1º, MC Bin Laden conversou com Giovanna na academia do BBB 24 sobre Fernanda, a última eliminada do reality show da TV Globo. O funkeiro recordou o último desentendimento que teve com ela e confessou que ficou constrangido com a situação.

Durante o papo, o artista expôs que ficou incomodo com o atrito na ocasião porque Leidy Elin riu quando ele levou um "corte" da confeiteira. "Para mim, foi constrangedor, porque na hora que ela estava falando, a Leidy riu. Porque ela me deu um corte, me deu dois cortes, e a Leidy rindo. Teve uma hora que até você riu também. Eu já fiquei constrangido. Falei: 'Estou falando uma parada séria'", desabafou.

Giovanna, então, falou sobre os risos dela e de Leidy, que foi estopim para o atrito entre os dois. "Naquele momento, eu e a Leidy, a gente não sabia de nada da história", recordou a Líder. Bon confessou que se incomodou com interrupções de Fernanda. "A forma que ela estava falando comigo ali, eu já tinha falado para ela que eu não gostava. Assim como eu respeitava ela, eu não ficava tesourando. Ela me tesourou e eu virei deboche de vocês duas ali", falou o funkeiro.

O cantor seguiu detalhando o desentendimento com a confeiteira. "Eu já queria terminar o assunto, só que eu fui dar uma explicação e ela sempre jogava um bagulho: 'a gente conversou e você falou que isso e aquilo'", acrescentou ele.

Por fim, Bin contou que ele não se acertou com Fernanda antes da eliminação da confeiteira. "Eu até falei para ela, se você não tiver confortável com a nossa amizade, pode se afastar... Mas ali ficou desconfortável e eu falei: 'Mano, deixa para lá esse assunto aí'. Aí a gente não se resolveu", completou.

Giovanna comenta interação de Pitel com rivais

Mais cedo, Giovanna questionou Pitel sobre a interação que ela teve com Alane, Beatriz e Isabelle mais cedo. Na cozinha do VIP, a líder e MC Bin Laden conversaram com a alagoana sobre o papo.

"Não estou entendendo nada desse clube da Luluzinha que não fui convidada", comentou a mineira. Pitel não deu muita atenção e começou a cantar com o funkeiro. Em seguida, o músico questionou a sister: "O que foi? Você está fazendo movimentação?", quis saber ele. Saiba mais!