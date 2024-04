BBB 24: Giovanna fala sobre sister ter recebido pouco voto: "Eu que sou planta?"

"Nunca tomou nenhum voto na casa", disse Giovanna ao conversar com Lucas Henrique sobre Beatriz só ter ido ao paredão por indicação do líder

No Quarto do Líder, Giovanna conversou com Lucas Henrique sobre Beatriz. A sister falou sobre a vendedora do Brás só ter ido ao paredão do Big Brother Brasil 24 por indicação direta do líder, e se mostrou revoltada por ser chamada de planta por ela.

"A Bia só foi para o Paredão por direto", disse o professor de Educação Física. "Ela só foi ao Paredão por indicação. Ela nunca tomou nenhum voto na casa. Inconcebível na minha cabeça", disparou a mineira. "Muito estranho, né", ressaltou ele.

Em seguida, Buda avaliou o motivo de Beatriz não ter recebido tanto voto no jogo. "É porque querendo ou não, ela nunca protagonizou uma briga, a não ser com você. Foi a primeira vez que ela protagonizou uma briga foi com você", falou o capoeirista. "Porque ela procurou também", respondeu a sister.

Lucas, então, disse que a paulista só estava envolvida na briga dos outros. "Até então ela sempre estava defendendo ou brigando por alguém. Ela mesma nunca teve um embate direto", ressaltou o carioca. Giovanna, então, falou sobre a sister chamá-la de planta, já que também não se movimenta no jogo "Por que ela fica falando então que eu que sou planta?", questionou a mineira.

Giovanna esclarece proximidade com Isabelle

Nesta última terça-feira, 2, Giovanna decidiu chamar Isabelle para conversar após acionar o Espia BBB e ouvir um papo entre Davi, Beatriz e Matteus na academia, em que o trio criticava a proximidade entre as sisters no Big Brother Brasil 24.

A líder decidiu deixar claro para a manauara que não se aproximou dela por causa do jogo, mas porque gosta dela. "Uma coisa que eu só quero deixar claro, né, é que eu nunca... A gente já sabe que o afastamento foi por conta do jogo mesmo, foi uma coisa natural e o fato da gente estar conversando hoje mais, voltar a conversar muito mais, não é por conveniência", ressaltou. Confira a conversa!