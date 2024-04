BBB 24: Giovanna esclarece proximidade com Isabelle: "Não é por conveniência"

Giovanna decidiu conversar com Isabelle sobre a relação das duas no BBB 24 após flagrar seus rivais criticando a proximidade entre elas

Giovanna decidiu chamar Isabelle para conversar nesta terça-feira, 2, após acionar o Espia BBB e ouvir um papo entre Davi, Beatriz e Matteus na academia, em que o trio criticava a proximidade entre as sisters no Big Brother Brasil 24.

A líder decidiu deixar claro para a manauara que não se aproximou dela por causa do jogo, mas porque gosta dela. "Eu sei que às vezes eles vão tentar virar sua cabeça, procurar motivo para você votar em mim", começou a mineira.

"Mas, a gente já tinha conversado aquele dia, eu realmente não vou levar pro coração se isso acontecer. Só que, se for pensar direito, quatro votos lá já manda alguém direto, então, tipo assim, não precisa nem contabilizar o seu voto", acrescentou ela.

Em seguida, Giovanna falou sobre elas terem se afastado durante o jogo. "Uma coisa que eu só quero deixar claro, né, é que eu nunca... A gente já sabe que o afastamento foi por conta do jogo mesmo, foi uma coisa natural e o fato da gente estar conversando hoje mais, voltar a conversar muito mais, não é por conveniência", ressaltou.

Isabelle, então, perguntou se a nutricionista ouviu a conversa que ela teve mais cedo. "Você ouviu o que eu...", quis saber a sister. Giovanna respondeu: "Não, você não estava mais", disse ela, reforçando que não estava próxima dela "por conveniência nem para virar voto". "Eu sei que não", comentou a dançarina.

A líder seguiu se justificando. "Se realmente o jogo para mim fosse prioridade, do que as minhas relações, quando eu tinha cinco pulseiras, eu poderia ter colocado você", disse ela, lembrando de quando distribuiu cinco pulseiras de Na Mira do Líder e deu uma para MC Bin Laden.

