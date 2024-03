BBB 24: Giovanna entra no Quarto Fada no momento em que brothers falam dela

Brothers comentam aproximação de Giovanna e sister entra no Quarto Fada na mesma hora

Giovanna entrou no Quarto Fada exatamente na hora em que os brothers estavam falando sobre ela. Durante a noite desta quarta-feira, 27, a nutricionista aguardava o início de sua segunda Festa do Líder consecutiva e foi até o Quarto rival falar com os participantes.

As sisters seguiam comentando sobre a aproximação de alguns oponentes e Alane confessou ter elogiado a mineira. "Falei ainda agora para Giovanna que ela estava linda, por exemplo", disse a bailarina. "Eu falei: 'Sua roupa está muito legal", afirmou Bia.

"Ela veio até mim e eu falei, entendeu? Ela estava linda, não tinha como não falar que ela estava linda. Ela estava linda mesmo", explicou a paraense.

Davi começou a sugerir uma ideia: "A gente pode fazer o seguinte. A gente entende que entre nós cinco nós somos um grupo e são os nossos adversários", falou antes de ser interrompido com a entrada de Giovanna no cômodo.

A líder da semana foi até o Quarto Fada perguntar sobre uma personagem: "Gente, eu preciso de uma informação. Como é o nome daquele desenho que a menina tinha uma boneca. Ela era de cabelinho rosa curto", disparou.