BBB 24: Fernanda se irrita com brincadeira de Lucas e dá patada em brother

Fernanda deu um 'chega pra lá' após uma brincadeira de Lucas Henrique no Quarto Gnomo do BBB 24

Fernanda deu uma patada em Lucas Henrique que tentou brincar com ela durante a madrugada desta quarta-feira, 27, no Big Brother Brasil 24.

No Quarto Gnomo, a confeiteira estava arrumando as suas coisas quando Buda apagou a luz e brincou falando com a voz do Big Boss.

"Fernanda atenção!", disse. Pitel, que também estava no cômodo, caiu na risada com o professor de educação física. Em seguida, ele foi abraçar a sister, mas recebeu um 'chega pra lá'. "Tô brincando", explicou o capoeirista.

Sem papas na língua, Fernanda dispensou a graça do brother. "Tá bom. Vai brincar com quem gosta de brincar com você", disparou antes de deixar o quarto.

"Desculpa!", falou Lucas, que em seguida foi deitar em sua cama em silêncio.