BBB 24: Fernanda revela que já trabalhou com DJ famoso; saiba quem é

Em conversa com outros participantes do BBB 24, Fernanda revelou que já trabalhou com DJ Vintage Culture, e que já foi dançarina em boate

Na noite desta quarta-feira, 27, Fernanda fez uma revelação para Giovanna e MC Bin Laden. No Quarto do Líder, a confeiteira contou para os colegas de confinamento que já trabalhou com o DJ Vintage Culture, artista conhecido internacionalmente e que já esteve em importantes festivais.

A revelação da sister aconteceu enquanto eles conversavam sobre um festival em Minas Gerais. Ela falou de uma famosa casa noturna e revelou sobre seu trabalho. O papo seguiu e o perguntou o que toca no evento. Ao citar o DJ renomado, ele perguntou se a confeiteira gostava do artista.

"Você curte Vintage?", questionou MC Bin Laden. Fernana, então, revelou que já trabalhou com ele. "Sim, já dancei também do lado dele", revelou. "Vintage é bom demais, meu Deus do céu", afirmou o funkeiro. "Eu gosto do Chemical também", confessou a confeiteira.

O DJ Vintage Culture tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele já tocou em grandes festivais como o Tomorrowland, Coachella e também já esteve no Lollapalooza. O artista também já se apresentou por outros países como Irlanda, Espanha e Bélgica.

Fernanda fala sobre jogo de Davi após conversa

Durante a tarde desta quarta-feira, 27, a sister Fernanda se juntou com Pitel na área externa da casa do BBB 24, da Globo, e repercutiu a conversa que teve com Davi ao longo da madrugada. Apesar de serem adversários no jogo, a confeiteira revelou que o brother "nunca a afetou" diretamente.

Ela iniciou o assunto explicando para a amiga que não enxergava o rival da forma como os demais participantes o descrevem desde o início do reality show. "Toda vez que vocês falavam que ele era manipulador, ele é isso, ele é aquilo, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu sempre ficava quieta, vocês falavam as coisas, eu ficava quieta", observou ela. Pitel, por sua vez, afirmou que discordava do ponto de vista da sister, mas pediu para que a carioca seguisse com a explicação. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Confira a conversa completa!