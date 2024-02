BBB 24: Fernanda especula paredão falso ao perceber detalhe na decoração

Enquanto analisava a decoração na sala do BBB 24, a sister Fernanda levantou a possibilidade de um paredão falso na edição

Após curtirem uma noite intensa de festa do líder no BBB 24, da Globo, os brothers se reuniram na sala para realizar o Raio-X diário. Enquanto aguardava sua vez, a sister Fernanda observou um detalhe na decoração e especulou o acontecimento de um possível paredão falso.

A confeiteira, então, comentou a respeito do painel de fotografias dos olhos dos participantes: "O olho dele ainda não foi fechado, né?", disse ela, se referindo ao brother Juninho, eliminado do reality show na última terça-feira, 06.

"Volta hoje", respondeu Lucas Henrique. Raquele, por sua vez, concordou com a especulação da colega de confinamento. "Também tô achando, Nanda. Também tô achando", declarou a sister.

"O olho do Juninho não fechou", repetiu Fernanda. E completou: "Mas sinceramente, também, eu acho que os caras, mesmo que fosse um Paredão falso, iam fechar o olho dele só para gente não ficar [desconfiados]... É meio óbvio, né?".

Na sequência, Lucas Henrique seguiu analisando o painel da sala e explicou para Fernanda que, na verdade, o 'olho aberto' apontado era dele, e não de Juninho. "Fechou, sim, é esse aqui", afirmou o professor de educação física.

Por fim, a líder da semana caiu na risada com a confusão: "E tô eu aqui. 'Olha, o olho dele não tá fechado'", se divertiu Fernanda. Com 60,35% dos votos do público, Juninho foi o sétimo jogador a sair do programa. O motoboy disputou o paredão ao lado de Alane, Beatriz e Isabelle.

Reality completa um mês no ar; veja quem já foi eliminado:

Nesta quinta-feira, 08, o BBB 24, da Globo, completa um mês no ar! O programa, que começou com 26 participantes - sendo 18 oficiais e 8 do Puxadinho, conta atualmente com apenas 18 jogadores confinados na casa mais vigiada do país.

Em apenas 30 dias de competição, sete brothers já deixaram para trás a chance de vencer o prêmio final do reality show. Entre eles, apenas uma mulher foi eliminada pelo público. Thalyta, uma das sisters a entrar no programa pelo Puxadinho, saiu do jogo com 22,71% dos votos do público no dia 14 de janeiro. Confira a lista completa!