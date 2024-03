BBB 24: Fernanda e Pitel trocam selinho durante festa

Internautas vibram com gesto de carinho entre Fernanda e Pitel na festa do BBB 24: ‘Eu shippo'

Durante a festa da noite de sexta-feira, 15, na casa do BBB 24, as sister Fernanda e Pitel surpreenderam ao trocarem um selinho na frente de todo mundo. Enquanto assistiam ao show da cantora Lexa, elas fizeram o gesto de carinho e agitaram a internet.

Os internautas apoiaram as duas e até shipparam para que elas formem um casal. “Selinho Pitanda, obrigada meu Deus”, disse um fã. “Teve selinho Pitanda, obrigada lexa”, escreveu outro. “Como eu amo essas duas”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Pitel e Fernanda são amigas inseparáveis desde o início do Big Brother Brasil. Elas dormem na mesma cama e conversam bastante sobre jogo e a convivência.

O Biquinho que a Giovanna faz quando Pitel e Fernanda da um selinho kkkkkkpic.twitter.com/fXmqQlPIqb — laís | 🌞 (@haizlaur) March 16, 2024

Fernanda fala sobre Pitel e Buda

Após realizarem mais uma Prova do Líder no BBB 24, da Globo, Fernanda e Giovanna Pitel seguiram para o quarto Gnomo e conversaram mais uma vez sobre o colar do Poder Falso, encontrado por elas nos últimos dias. Durante o bate-papo, a assistente social revelou que quase contou a estratégia das duas para Lucas Henrique.

Ao encontrarem o colar, as sisters combinaram de enganar os adversários e não revelar que, na verdade, o objeto não tinha utilidade nenhuma. Assim, ao explicar para Fernanda a situação, Pitel garantiu que conseguiu "enrolar" o brother e não entregou a informação sobre o colar.

"Está todo mundo convicto de que é um poder de verdade", disse a sister. Fernanda, então, alertou a amiga: "Para começar, ninguém leu o card, só eu e você. Então, pode muito bem chegar e mentir sobre isso. No card dizia que não podia falar que era Poder do Falso, só entregar no domingo", declarou a confeiteira.

E continuou: "A questão é a seguinte: se você quiser contar, tudo bem, está no seu direito, você faz o que quiser sobre suas escolhas. Mas eu acho que é melhor preservar algumas coisas para poder não abrir para todo mundo".

Na sequência, Pitel garantiu que não pretende revelar a verdade sobre o Poder Falso e Fernanda questionou a proximidade da sister no jogo com Buda: "Vai jogar com o Lucas até quando? Se quiser contar para ele, beleza. Mas saiba que numa próxima vez ele vai achar e se priorizar antes de qualquer pessoa", finalizou a carioca.