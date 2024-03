BBB 24: Fernanda desabafa sobre a vida: ‘Assusta demais’

Fernanda comove ao se comparar com os outros participantes do BBB 24 e reflete sobre a vida: ‘Me sinto muito em desvantagem'

A sister Fernanda teve um momento de reflexão na tarde desta quinta-feira, 28, na casa do BBB 24, da Globo. Ela desabafou com Pitel sobre se sentir ‘velha' para algumas coisas na vida.

Aos 32 anos, ela confidenciou que sente que o seu tempo já passou para muita coisa na vida. "Eu não sei explicar como eu me sinto em relação à minha própria vida aqui. Vocês são muito novos, tem muitas chances, e eu sou a mais velha da casa. A maioria de vocês é pelo menos 10 vezes mais nova que eu, são tão modernos, tão pra frente, e parece que vocês têm muita coisa ainda para acontecer, têm tempo pra errar, vocês não têm tantas despesas, tantas preocupações, então eu me sinto muito em desvantagem", disse ela.

E completou: "Sinto que tô atrasada e perdi muito tempo, e recomeçar assusta demais, ainda mais sem tempo. Sempre vai ter uma pessoa de 70 anos que vai falar ‘nossa, você é tão jovem. Não, não sou. Tudo me assusta porque não posso parar tudo e ir para uma faculdade. Eu vou sair da faculdade com 40. Como que entrar no meio do trabalho? [...] Eu estou muito sozinha. [...] Eu me sinto mal com minha linha do tempo da vida, agora tenho que mat*r 10 leões por dia. Me sinto uma burr*, uma merd*, uma inútil".

Equipe de Fernanda se pronuncia

Nesta quinta-feira, 28, a equipe de Fernanda usou as redes sociais para se pronunciar sobre uma nova polêmica no Big Brother Brasil 24. Após sugerir que Davi deveria buscar emprego como 'segurança de prédio', a assessoria emitiu um pedido de desculpas e se comprometeu a ter uma conversa séria com a sister fora do confinamento.

Através do perfil oficial de Fernanda no Instagram, a equipe começou apontando uma suposta perseguição com a sister: “Durante todo o processo do BBB, fica evidente que o programa é um jogo de convivência. Chega um momento em que os confrontos diretos se tornam mais visíveis, e é importante que, aqui fora, tenhamos cautela ao discutir os temas”, iniciaram.

“Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela, algo que não acontece com o lado oposto”, a equipe tentou defender a participante. No entanto, a assessoria não isentou a responsabilidade após as falas polêmicas de Fernanda: “Como equipe, gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido”, disseram.

Na sequência, eles afirmaram que pretendem conversar com a confeiteira sobre seus comentários e outras polêmicas fora do confinamento: “Nenhuma pauta levantada será desconsiderada. Assim que Fernanda sair da casa, repassaremos todos os acontecimentos, abordando cada ponto”, escreveram na nota oficial, depois que a confeiteira acumulou críticas nas redes sociais.

Por fim, a equipe aproveitou para alfinetar os rivais da participante: “Não permitiremos que pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal intencionada. Seja motivada pelo ódio, pela ganância ou por quaisquer outros sentimentos, não permitiremos que isso manche a imagem dela. Assim como nunca fizemos ou faremos com o lado oposto”, disseram.