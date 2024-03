BBB 24: Fã tatua rosto de Davi e divide opiniões: "Realismo surreal"

Fã faz homenagem inusitada e tatua rosto e meme de Davi no BBB 24

Um dos principais nomes do Big Brother Brasil 24, Davi ganhou uma homenagem e tanto de um de seus milhares de fãs.

Para demonstrar seu amor e admiração pelo brother, um morador de Belém, no Pará, tatuou o rosto do motorista de aplicativo e o bonequinho do reality da Rede Globo.

E não parou por aí, o admirador ainda escreveu a frase 'Calma, Calabreso', um dos principais memes da edição protagonizado por Davi durante uma discussão com Lucas Henrique.

Nas redes sociais, o tatuador responsável pela arte compartilhou o resultado, que dividiu opiniões na web.

"Trabalho impecável, realismo surreal...a tatoo tá perfeita! Mas o cara que foi tatuado não é normal né? Pediram laudo dele?", comentou uma internauta. "A tatuagem ficou perfeita, eu to passada e com a falta de limite do fanatismo, ultrapassou qualquer barreira do aceitável, esse camarada tá precisando de uma terapia urgente!", disse outra.