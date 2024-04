BBB 24: Fã de Davi criou grupo para combater fake news e fazer baiano campeão

Em entrevista à CARAS Brasil, fã de Davi revela como atuou nos bastidores da internet para tornar o baiano o grande campeão do BBB 24

A participação de Davi no BBB 24 provocou debates e recordes durante toda a temporada do reality global, grande favorito ao prêmio de mais de 3 milhões de reais, o baiano conquistou uma legião de fãs. Uma dessas pessoas foi a produtora de conteúdo Letícia Ribas, que em entrevista à CARAS Brasil comentou como movimentou os bastidores da internet para tornar o baiano campeão do programa.

"Desde o vídeo de apresentação o Davi me cativou pelo carisma e simplicidade. Ao longo do programa fui o admirando mais pela inteligência emocional, visão de jogo, o cuidado com a casa, generosidade com os outros participantes e sua personalidade combativa para os ataques que recebeu dentro da casa", disse ela, que possui um perfil destinado a fazer comentários sobre realities com mais de 27 mil de seguidores no X, antigo Twitter.

A influenciadora revelou que uma das maiores dificuldades que encontrou ao longo dos três meses de programa foi a grande quantidade de fake news sobre Davi. Em meio a uma enxurrada de informações duvidosas que passaram a circular nas redes sociais, ela diz que precisou usar de ferramentas de comunicação e estratégia para defender seu participante favorito do reality.

"De todos os anos que acompanho reality, esse ano senti um movimento bem atípico. As torcidas foram as mais eufóricas, intensas e combativas", afirma Letícia, que comanda um grupo com mais de 3 mil pessoas engajadas e dispostas a produzir conteúdo especial sobre o Davi.

"Administrei dois grupos com 3.300 mil pessoas para combate de fake news. Onde gravamos o perpeview por 24 horas, e esses vídeos se tornaram material de combate, também vídeos especiais (edits) de momentos divertidos do Davi que imprimiram sua identidade e personalidade", revela.

Ela ainda conta que o trabalho da equipe de fãs ainda contava com o engajamento de publicações e conteúdos que ajudaram na formação de opinião do público, como enquetes de sites e redes sociais. "Foi um trabalho diário para trazer a veracidade dos fatos. E muita organização para direcionar outros fãs para manter o engajamento do nosso favorito em enquetes e publicações relacionadas à ele. Quanto maior o público, mais difícil fica", defende.

Telespectadora assídua de programas como BBB e A Fazenda, ela avalia que as mudanças envolvendo a votação da competição não promoveu uma grande reforma, mas acredita que a vontade do público prevaleceu. "Os percentuais de voto de torcida e voto único foram muito similares, mas a vontade do grande público prevaleceu", finaliza.