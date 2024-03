BBB 24: Expulsão, retorno de Davi e recado de Tadeu marcam semana

Semana agitada do BBB 24 reforçou protagonismo de Davi em meio a críticas nas redes sociais

A última semana do BBB 24 definitivamente serviu para cravar Davi Brito como o grande favorito da temporada. Apesar de ser alvo de diversas críticas nas redes sociais, o baiano tem dominado as ruas de todo o Brasil e crescido cada vez mais nas pesquisas.

Em meio a polêmica saída de Wanessa Camargo do jogo após um caso de agressão física, o motorista de aplicativo sofreu com uma dura campanha dentro e fora do jogo pedindo por sua eliminação. Chamado de maldoso, ele acabou superando os comentários negativo e se mostrando um personagem único na edição.

No paredão da semana, Tadeu Schmidt optou por deixar claro que Davi era um dos protagonistas da berlinda ao lado de Michel. Em um momento inédito da temporada, ele excluiu Alane e afirmou que a disputa foi apenas entre os dois brothers, o que levantou suspeitas nos participantes da casa.

Através de seu texto de eliminação, o apresentador reafirmou que o jogo está acirrado, mas ainda há chances de recalcular rota e evitar erros durante a trajetória no reality. Em meio a preferência pelo jogo cômodo, Tadeu ainda destacou a importância dos participantes pensarem com a cabeça do público.

Mas apesar de alguns seguirem em dúvida, outros já têm como certa a vitória de Davi. Leidy Ellen e Yasmin Brunet, que se tornaram grandes rivais do brother nos últimos dias, as duas continuam apontando incoerências nas falas de Davi. Essa postura, inclusive, tem afetado a torcida delas para continuar na casa.

Ainda sobre o Davi e a percepção do público, o rapaz tem provocado questionamentos por sua relação de amizade e carinho excessivo com Isabelle. Enquanto a suposta traição de Lucas Buda toma conta das redes sociais, muitos acreditam que logo em seguida Mani Reggo deve ocupar um espaço no sofá das lamentações.