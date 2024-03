BBB 24: Equipe de Fernanda pede desculpas após fala polêmica com PCD

Após fala polêmica sobre Beatriz, equipe de Fernanda pediu desculpas à comunidade PCD nas redes sociais. "Foi uma fala infeliz"

Após o último Sincerão, Fernanda virou assunto fora da casa ao insinuar que Beatriz tinha um problema genético. Como a confeiteira é mãe de um menino autista, a web afirmou que ela exagerou na brincadeira. Nesta terça-feira, 19, a equipe da sister publicou uma nota se desculpando com a comunidade das pessoas com deficiência (PCD's).

"Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto. Independente da intenção, foi uma fala infeliz", iniciou o comunicado no perfil oficial de Fernanda no Instagram.

"Enquanto equipe, não compactuamos com o que foi dito e temos ciência que também é nosso papel alertá-la sobre o assunto aqui fora, para que ela possa compreender e se retratar com outras mães que travam batalhas semelhantes as dela. À todos PCDs e suas famílias, oferecemos nosso carinho, respeito e compreensão", finalizou a equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

O que aconteceu?

Na noite da última segunda-feira, 18, Fernanda afirmou que Beatriz deveria buscar um diagnóstico médico durante uma conversa com os brothers na área externa da casa. "Eu acho essa menina dodói, cara. Acho ela dodói do tipo dodói. Está faltando cromossomo ali", disse ela.

"Vocês ficam: 'Não pode falar essas coisas'. Eu estou falando o que eu acho, que é dodói. Eu acho que ela tem problema, não acho nada normal ali. Acho que tem problema. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo", opinou.

Fernanda: "Quando eu falo vocês ficam me julgando... Eu acho essa menina [Bia] dodói. Tá faltando cromossomo ali [...] Eu acho que ela tem problema, eu não acho nada normal ali. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo"pic.twitter.com/VacJAHWy35 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 18, 2024

Nas redes sociais, os internautas desaprovaram a atitude da participante. "Tenho um filho com síndrome de down e ver uma mãe atípica, com filho autista que sabe a nossa luta contra o preconceito, certas falas, saindo da própria boca dela, é um soco no estômago, ultrapassa muito o BBB, dói, vontade de chorar", afirmou uma seguidora.