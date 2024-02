BBB 24: Equipe de Fernanda faz mutirão para eliminar Rodriguinho

Mesmo próximos na casa, equipe de Fernanda faz pedido para fãs da sister ajudarem a eliminar Rodriguinho em paredão do BBB 24

Amigos no BBB 24 e companheiros do Quarto Gnomo, Fernanda e Rodriguinho se enfrentam no paredão com Lucas Henrique. Apesar de aliados dentro da casa, a equipe da confeiteira pediu para os fãs dela votarem para o cantor sair.

Na rede social, eles escreveram um aviso e puxaram um mutirão de votos a fim de fazer a participante continuar no reality show. A justificativa para tal decisão foi de estar pensando no jogo externo e de que Fernanda não está vendo tudo o que ocorre no programa.

"CINELOBA APRESENTA: DE VOLTA AO PAREDÃO! Fernanda está de volta para a parte 2 de sua saga no paredão e conta com vocês para continuar contando sua história na tela do #BBB24! Nesse paredão seremos #ForaRodriguinho pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não dispersem os votos e vamos com tudo para salvar nossa loba! O voto é pra SAIR, votem em RODRIGUINHO!", disseram.

Após ser colocado no Paredão pela líder Bia, Rodriguinho revelou que está feliz com a possibilidade de deixar o BBB 24. Afinal, ele reclama constantemente de estar no programa. Brasil: “Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou

CINELOBA APRESENTA: DE VOLTA AO PAREDÃO! 🐺



Fernanda está de volta para a parte 2 de sua saga no paredão e conta com vocês para continuar contando sua história na tela do #BBB24!



Nesse paredão seremos #ForaRodriguinho pensando no jogo externo e com a consciência de que a… pic.twitter.com/G6fTlHAzK5 — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) February 26, 2024

Como foi a formação do Paredão?

Na noite do último domingo, 25, a casa se reuniu para mais uma formação de paredão. A tensão já estava presente desde o início, com o professor Michel se safando do paredão graças ao poder do anjo autoimune. Além disso, ele teve o direito de imunizar outra sister, escolhendo Giovanna para ficar livre da berlinda por mais uma semana.

Na sequência, a líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com a vendedora, também deveria indicar alguém e ela escolheu mandar Lucas Henrique disputar sua vaga na casa. Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e indicou Fernanda.

Para finalizar a formação da berlinda, a casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos. Lucas Henrique, Fernanda e MC Bin Laden disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda. Por isso, os outros dois participantes disputam uma vaga no confinamento ao lado de Rodriguinho.