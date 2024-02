BBB 24: Emocionado, Juninho revela que reality o aproximou da filha

Eliminado do BBB 24, Juninho caiu no choro ao receber um recado especial da filha, Clara, e contou como o reality melhorou a relação entre eles

Sétimo brother eliminado do BBB 24, da Globo, Juninho foi recebido por Thaís Fersoza e Ed Gama no 'Bate-Papo BBB' logo após sair da casa mais vigiada do Brasil. Sua participação, inclusive, rendeu muita emoção ao motoboy, que recebeu um recado especial da filha, Clara.

A jovem, de apenas 19 anos, apareceu para tranquilizá-lo e falou o quanto estava orgulhosa por seu desempenho no reality show. "Oi, pai. Tudo bem? Eu não venho aqui só como Clara. Eu venho também como 'adm' do seu Twitter e participante de toda a sua trajetória dentro do 'Big Brother'", iniciou ela.

E continuou: "Pra todos nós da equipe foi muito emocionante te ver lá dentro, ver você desabrochar com seus posicionamentos. A gente estava te achando muito quieto. Só que você se mostrou e conquistou uma torcida incrível (...) Você foi abraçado pelo público. Foi abraçado pelos motoboys, pelos charmeiros e isso por si só já é motivo para você se orgulhar".

Na sequência, a filha de Juninho revelou que está ansiosa para o reencontro com o pai. "Estou muito feliz com sua trajetória, parabéns e vem para a casa para a gente se reencontrar", finalizou Clara. Emocionado, o eliminado da semana não segurou as lágrimas: "Meu Deus. Isso vale mais que três milhões [de reais], gente. De verdade", declarou.

Sem entrar em muitos detalhes, Juninho contou aos apresentadores do 'Bate-Papo BBB' que a relação entre pai e filha estava um pouco abalada antes do BBB 24, e que o programa foi o grande responsável pela reaproximação dos dois.

"Quando as coisas estavam acontecendo, a gente não estava muito bem. Eu mandei uma mensagem de Feliz Natal, e ela me respondeu de cara e já me adicionou. Eu fiquei muito feliz com aquilo, me deu uma força e uma coragem para encarar essa viagem louca", relatou o ex-brother.

Juninho confessa maior arrependimento após eliminação

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 24 na última terça-feira, 6, Juninho refletiu sobre sua passagem na casa mais vigiada do Brasil. Durante sua entrevista no Bate-Papo BBB, o motoboy justificou seu flerte e a briga com Alane, além de revelar que esse foi um de seus maiores arrependimentos durante o confinamento.

Ed Gama, o apresentador da atração, foi direto ao questionar o eliminado sobre sua rápida investida na bailarina, mesmo após ter se envolvido com outra sister dentro da casa, Leidy: "Mas assim, você não esperou... Do nada, você deu em cima da Alane", ele disparou. Juninho explicou que não firmou compromisso com ninguém dentro ou fora do reality.

"Eu não fui com a convicção de estabelecer uma relação de namoro com ninguém. Aquilo me assustou, porque aqui fora eu já não tenho esse tipo de relação, totalmente fechada. Não gosto de compromisso e eu achei que estabelecer essa relação iria me atrapalhar no jogo e também atrapalhar a Leidy", o motoboy justificou a situação. Confira!