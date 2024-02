BBB 24: Juninho confessa maior arrependimento após eliminação: ‘Subi o tom’

Após eliminação do BBB 24, Juninho é confrontado sobre flerte inusitado e revela seu maior arrependimento no reality show

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 24 na última terça-feira, 6, Juninho refletiu sobre sua passagem na casa mais vigiada do Brasil. Durante sua entrevista no Bate-Papo BBB, o motoboy justificou seu flerte e a briga com Alane, além de revelar que esse foi um de seus maiores arrependimentos durante o confinamento.

Ed Gama, o apresentador da atração, foi direto ao questionar o eliminado sobre sua rápida investida na bailarina, mesmo após ter se envolvido com outra sister dentro da casa, Leidy: "Mas assim, você não esperou... Do nada, você deu em cima da Alane", ele disparou. Juninho explicou que não firmou compromisso com ninguém dentro ou fora do reality.

"Eu não fui com a convicção de estabelecer uma relação de namoro com ninguém. Aquilo me assustou, porque aqui fora eu já não tenho esse tipo de relação, totalmente fechada. Não gosto de compromisso e eu achei que estabelecer essa relação iria me atrapalhar no jogo e também atrapalhar a Leidy”, o motoboy justificou a situação.

Apesar de esclarecer suas intenções, Juninho não celebra a investida em Alane. Durante uma festa, o motoboy tentou ficar com a sister, mas ela ficou constrangida com a situação. Depois da investida, a bailarina chamou o brother para uma conversa, que acabou se transformando em uma briga acalorada entre os colegas de confinamento.

Thais Fersoza, outra apresentadora do programa, questionou: "Você acha que perdeu a mão na discussão ali?”, disse incisiva. Foi então que Juninho revelou o arrependimento: "Acho que eu subi o tom, talvez não devesse ter entrado na pilha, mas eu tive que discutir vários assuntos ao mesmo tempo com várias pessoas diferentes”, iniciou.

“Eu me senti realmente atacado nesse sentido. Fica difícil você estabelecer uma linha de raciocínio, se você tem que discutir com quatro pessoas diferentes ", disse. Por fim, o motoboy se arrependeu de usar o termo ‘surtada’ com a bailarina: “Acho que, às vezes, no calor da emoção, podemos usar termos que não são os mais adequados", opinou.

“Talvez, eu não devesse ter tido aquela conversa e ter dito que eu simplesmente não queria conversar”, o motoboy concluiu após assistir a discussão. Vale mencionar que Juninho foi o primeiro brother a deixar o programa com a votação para eliminar. Antes do sétimo paredão, o público estava votando em seus favoritos no programa.

